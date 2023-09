Döbbenet: 34 évesen meghalt a testépítő bajnok

Gyászol a nemzetközi testépítő társadalom, ugyanis néhány nappal a legendás Lisa Lyon halála után újabb tragikus hír rázta meg a fitnesz világot.

A tavalyi Mr. Olympia egyik sztárja, Neil Currey mindössze 34 éves korában meghalt. A sportoló halálhíréről a korábbi edzője, a szerb Milos Sarcev számolt be az Instagramon.

Az utolsó és legszebb emlékem róla ez a mosolygós arc, miután megnyerte a New York Pro-t, és beteljesítette élete álmát, hogy kvalifikálja magát a Mr. Olympiára. Nehéz szavakat találni a szomorúságtól, az elvesztése hatalmas fájdalommal tölt el" – írta a közösségi oldalán Sarcev.

Currey fiatalon kezdte a súlyemelő karrierjét, amiben a sportág legendás alakjai, köztük Arnold Schwarzenegger, Flex Wheeler és Phil Heath eredményi motiválták. 2019 óta versenyzett az IFBB Elite PRO színpadán, rövid pályafutása alatt pedig szép sikereket ért el. Európa-szerte, Kuvaitban és Japánban is versenyzett, pályafutása során pedig először indulhatott tavaly a Mr. Olympián, ahol a Classic Physique kategóriában a 16. helyezést érte el. Ugyancsak 2022-ben megnyerte első és egyben utolsó versenyét is, a New York Pro-t.

A brit sportoló halálának okát egyelőre nem hozták nyilvánosságra.