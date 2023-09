Megszólalt a borzalmakról a sportolónő: „Az edzőm két év alatt több mint 400-szor erőszakolt meg”

Az egykori francia teniszező, a jelenleg 36 éves Angelique Cauchy részletes vallomást tett a borzalmakról, amit edzője, Andrew Geddes követett el vele szemben. Geddes két év alatt több mint 400-szor erőszakolta meg a sportolónőt. A trénert 2021-ben 18 év börtönre ítélték a tetteiért, de Cauchy csak most mesélte el, mi történt vele.

"Az edzőm, Andrew Geddes két év alatt több mint 400-szor erőszakolt meg. Verbális erőszakkal indult, majd fizikai lett. Megpróbáltam védekezni, kértem, hogy hagyja abba, nap mint nap elmondtam neki, ne érintsen meg, ez nem helyes. Nem akarom. De ő cinikusan így válaszolt: ne aggódjak, ez nagyon gyakran előfordul edzők és fiatal tanítványok között – vallotta Cauchy a Player beszámolója szerint.

A borzalmak itt még nem értek véget, egy 15 napos edzőtáborban például Angelique-et minden nap utasította Geddes, hogy menjen a szobájába, és amikor nem tette, akkor ő ment a lányhoz. Naponta háromszor erőszakolta meg, ráadásul Geddes odáig ment, hogy azt mondta neki, hogy AIDS-fertőzött.

"Me violaba tres veces al día"



El testimonio de la tenista Angélique Cauchy contra su entrenador que ha sacudido a Francia https://t.co/44Xh9n0A3jpic.twitter.com/XBPHLfqOQ1 — elDiario.es (@eldiarioes) September 13, 2023

"13 és 18 éves korom között abban a hitben éltem, hogy én is AIDS-es vagyok" – mesélte a nő, szerencsére később kiderült, hog ez nem így van. Cauchy hozzátette, hogy a teniszklub elnöke is tudott Geddes rémes tetteiről, de nem tett semmit. Amikor hozzá fordultak, azzal védekezett: az edző címeket hoz a klubnak.

Geddest 2021-ben négy, 12 és 17 év közötti lány megerőszakolásáért és szexuális zaklatásáért 18 év börtönre ítélték. Cauchy csak idén júliusban jelentette be az esetet, most pedig részletesen is beszámolt a borzalmakról.