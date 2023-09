Rafael Nadal elárulta, szerinte ki a tenisztörténelem legjobbja

Rafael Nadal az AS című lapnak adott interjúban kijelentette: Novak Djokovic a tenisztörténelem legjobbja.

"Úgy gondolom, hogy a számok azok számok, a statisztikák pedig statisztikák. Ebben az értelemben neki jobb számai vannak, mint nekem. Ez vitathatatlan. Ez az igazság. A többi már ízlések és érzések dolga, hogy valaki az egyiket, vagy másikat kedveli jobban" - fogalmazott a 37 éves játékos, aki idén csípősérülése miatt alig játszott. "Azt gondolom, hogy a címek tekintetében Djokovic a történelem legjobbja, és ezen nincs mit megvitatni".

Nadal arról is beszélt, hogy a történeteket mindenki a saját szája íze szerint látja, így például sokan mondják, őt a sérülései akadályozták meg abban, hogy még több címet nyerjen. Erről úgy vélekedett, ez is a sport része.

"Gratulálok neki mindenhez, amit elért. Ez nem okoz semmiféle frusztrációt" - mondta Nadal arra utalva, bár célja volt, hogy ő szerezze meg a legtöbb Grand Slam-trófeát, de nem bántja, hogy időközben szerb riválisa megelőzte őt. Ahogy fogalmazott, elégedett mindazzal, amit karrierje során elért.

Az egyéniben és párosban is olimpiai bajnok, a világranglistát 209 hétig vezető Nadal eddig 92 trófeát szerzett, köztük 22 Grand Slam-serleget, utóbbival második a jelenlegi világelső Novak Djokovic mögött, aki 24. címét az idei US Open megnyerésével gyűjtötte be. A korszakos spanyol teniszezőnek korábbi bejelentése szerint a 2024-es lesz az utolsó éve az élsportban.