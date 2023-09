Több, mint tizenhétezer jegyet adtak el a Hungarian Darts Trophy-ra

Péntektől vasárnapig rendezik a III. Hungarian Darts Trophyt: az MVM Dome-ban sorra kerülő eseményt rekordlétszámú nézősereg követheti majd figyelemmel.

Takács Péter a szervezők részéről a csütörtöki sajtótájékoztatón elárulta, eddig 17 655 jegyet adtak el a viadalra, ez pedig nemcsak a sportág magyarországi, hanem a világ legnagyobb szövetsége, a PDC égisze alatt zajló European Tour történetében is rekordnak számít. Hozzátette, a fantasztikus helyszínnek köszönhetően még bőven lehet jegyet vásárolni.



A szakmai igazgatóként és szakkommentátorként is dolgozó Ziegenhám Medárd elárulta, a European Tour legutóbbi, jénai állomásán több sztárjátékos is lemondta szereplését, Budapesten azonban szinte mindenki ott lesz.

A PDC Pro Tour-ranglista első 16 helyezettje kivétel nélkül vállalta a fellépést. A versenyen összesen nyolc világbajnok játékos áll majd tábla elé: Rob Cross (2018), Gerwyn Price (2021), Michael Smith (2023), Michael van Gerwen (2014, 2017, 2019) és Peter Wright (2020, 2022) a PDC-ben volt a világ legjobbja, míg Stephen Bunting (2014), Scott Waites (2013, 2016) és Scott Mitchell (2015) a BDO-nál volt korábban világbajnok.



A magyar színeket négyen képviselik Kovács Patrik, Major Nándor, Jagicza Gábor és Vida Mihály személyében, ketten a 13 órakor kezdődő délutáni, ketten pedig a 19 órás esti programban szerepelnek majd. Magyar játékos ilyen rangos PDC-eseményen még nem jutott tovább, így bármelyikük győzelme óriási teljesítmény lenne.



A sportág nagykövete a háromszoros olimpiai bajnok vízilabdázó, Kiss Gergely, aki elmondta, a darts népszerűsége töretlenül emelkedik, ennek az oka pedig az, hogy egy nagyszerű játék, amelynek ráadásul hatalmas a közösségépítő ereje.