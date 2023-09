Igazi hollywoodi történet főszereplője lett Valter Attila, a Vuelta magyar hőse

Péntek este közönségtalálkozón fogadta a sajtó és a magyar szurkolók egy része a holland Jumbo-Visma csapat profi országúti kerékpárosát, Valter Attilát. Azért csak egy része, mert a résztvevők száma limitált volt, de így is rengetegen voltak kíváncsiak Valterre, aki történelmi siker részese volt a spanyol háromhetes körversenyen.

Soha nem volt még olyan, hogy egy csapat nyerje meg egy évben mindhárom Grand Tourt, azaz a nagy háromhetes körversenyeket. A Giro d'Italiát, a Tour de France-t és a Vueltát is a holland Jumbo-Visma csapata nyerte, sorrendben Primoz Roglic, Jonas Vingegaard és Sepp Kuss révén. Soha nem volt még magyar kerékpáros Grand Touron győztes csapat tagja, tehát több tekintetben is történelmi tett részese volt Valter Attila, aki a Vueltán volt a csapata hasznos tagja.

A hollywoodi történet úgy lett igazán kerek, hogy a két szupersztár, azaz Primoz Roglic és Jonas Vingegaard mellett az eredetileg segítőként érkezett amerikai Sepp Kuss nyerte meg a spanyol körversenyt, ami legalább akkora szenzációt jelent, mintha mondjuk Michael Schumacher mellett Rubens Barrichello nyert volna Forma-1-es világbajnoki címet a Ferrarival.

„Nem én nyertem a Vueltát, nem nyertem szakaszt sem, így nem is igazán gondoltam arra, hogy sajtóesemény vagy közönségtalálkozó legyen, de meggyőztek és örülök, hogy így történt. Ha nem is én voltam a legfontosabb segítő, az elejére sorolom magam a csapatban és a mezőnyben is, rengeteget tudtam fejlődni, sokat tudtam tenni ehhez a történelmi sikerhez" – mondta Valter Attila a Közlekedési Múzeumban rendezett beszélgetés elején.

Valter elmondta, a szívéhez az általa viselt rózsaszín trikó áll még mindig a legközelebb, majd a budapesti Giro-rajt, ezt követi a Vuelta, de „szakmailag ez kiemelkedik minden eddigi közül. Fizikálisan ez volt a legnehezebb, nehezebb volt, mint a Girók, nem volt egyetlen könnyű nap sem. Folyamatosan a maximumon közlekedtem, szinte minden szakaszon. Fizikálisan komolyabb számok, átlagok jöttek mint az eddigi években, ez volt eddig a legnehezebb versenyem, akkor is ha a terep és a szakaszok nem voltak feltétlen nehezebbek, de több feladatom volt. Érezhető volt már az elején, hogy ez más lesz. Nem tudtam megbújni, pihenni, láthatatlan lenni. Húzni kellett a sort, fognom a szelet, vinni a kulacsot. Lehet ez nem mindig látszódott a tévében, de sok dolog volt, ez volt a csúcs eddig, de mentálisan talán a legkönnyebb volt. Ennyire jó csapatban öröm volt dolgozni, minden nap motivált voltam, éreztem, hogy ennél többet nem tudtam volna tenni. Félúton gondoltam rá, hogy jó lenne, ha lelassulna az idő, éreztem, hogy valami történelmi dolog történik, valami fontos a Jumbónak és nekem is. Nem úszkálok a nagy győzelmekben, ez is cél, de a végén az a lényeg, hogy boldog legyél, emlékeket gyűjts. Idén 25 sikerben volt részem, de a 25. alkalommal nem tudtam úgy ugrálni a célban én sem, ez természetes. A lényeg, hogy legyenek emlékek, hogy élvezzem, és ezt itt éreztem is, mindenre próbálok emlékezni minden apró részletre. Ki akarom élvezni a pillanatokat, a buszban is leteszem a telefont és próbálom a hangulatot elraktározni, persze nem mindig jön össze, amikor elfárad az ember fizikálisan, akkor könnyebb mentálisan is."

A jövővel kapcsolatban elmondta, hogy az egyik következő lépcsőfok a Tour de France részvétel lehet a számára.

„Nem titkolt cél, hogy ez legyen. Idén a végén közel is kerültem hozzá, de így is jól alakult ez az év. A Vueltán tehermentesen mehettünk, hiszen megnyertük a Girót és a Tourt is. Történelmet akartunk írni, de nem volt extra stressz a csapatban. Megdolgoztam a helyemért a csapatban, ugyanígy akarom érezni jövőre, vagy amikor mehetek majd a Touron. Nálunk a legtöbb változó csapaton belül van, hiszen 15-20 emberből kell nyolcat kiválasztani. Nem az a baj hogy én nem vagyok elég jó, hanem az, hogy mindenki nagyon jó. Sok jó versenyző van, nem fogok ezen stresszelni ha nem mehetek Touron."

Valter Attila a szervezéssel kapcsolatban elmondta, érezhető volt a mediterrán hozzáállás, főleg az első napi csapatidőfutam okozott gondokat, ugyanis szinte sötétben értek be a csapatával. „Nagy hiba volt, vizes sötét plexiben kellett mennünk, a boltok lámpái csillogtak, mi pedig 60 körüli tempóval mentünk, de nem akartam ezzel foglalkozni, nem tudtam rajta változtatni, így csak plusz energiát vett volna el tőlem."

Valter Attila az Origo kérdésére elmondta, minden versenyzőnek van beleszólása a kialakított taktikába.

„Buszon belül nem lehet érezni, hogy vannak kiemelt versenyzők, jó meglátások jöhetnek bárhonnan. Én is mondtam, ha volt mit, hogy kire figyeljünk, ki szökhet, ami eldöntheti majd a napi szakaszt, de a sportigazgatók mindenre fel vannak készülve, Lenyűgözött hogy nem volt olyan nap, amikor ne beszéltünk volna meg olyan taktikát, ami végül bejött. Minden nap megmondták, mi fog történni, mindig eltaláltuk. Persze ehhez sok forgatókönyvre kell készülni. Végig kontrolláltuk a mezőnyt, mi döntöttük el mi fog történni, ha a rivális megy, akkor mi mit teszünk, ki megy vele, mekkora különbséget adhatunk. Ezt a buszban is megbeszéljük, de verseny közben is mondják a fülünkre. Mindig az első egy-két óra a legnehezebb a szakaszokon, itt vannak mindig a legkomolyabb átlagaim. Nekünk kontrolláló csapatként az a legjobb, ha minél hamarabb elmegy a szökés, majd tudunk magunkra figyelni. Mennyit engedjünk el, mennyire engedjük el őket, mikor érjük utol, ki mehet, ki nem. Ezt más csapatoknál nem lehet gyakorolni, csak itt" - mondta el a magyar kerékpáros.

A fenti, hollywoodi történettel kapcsolatban Valter Attila elmondta, „kicsit olyan érzés ez, hogy van igazság. Nem hosszú évek óta vagyok segítő, idéntől mondanám magam annak, de jól esett látni, ami történt. Mindenkinek jól esett, hiszen többnyire annak szurkolunk, akinek kisebb az esélye, és szerintem ez természetes. Én is neki szurkoltam, de a csapatból mindenki. Roglic és Vingegaard is, mert jobb ez a sztori, sokkal hollywoodibb volt, nagyobb happy enddel, ha Kuss nyeri meg, mint segítő. Volt egy meeting, ahol elmondtam, hogy én Kussnak szurkolok, mert ő mindig odaadóan segít. Mindenki ezt mondta, Kuss mondta egyedül, hogy ő Roglicnak szurkol, de nem sértődött meg senki" – mondta viccesen.

Volt egy szakasz, amikor Roglic és Vingegaard is támadta Kusst, de az amerikai megtartotta a piros trikót. Kuss ekkor is azt mondta a rádióban, hogy menjetek, fiúk. „Mondhatta volna, hogy várjatok, hiszen már mindenki mást leszakítottak, de azt mondta, menjetek, ha erősek vagytok, nem kell ajándék. Kuss nehezen tud kiállni magáért, csak az utolsó két napban mondta ki hogy nyerni szeretne, még az időfutam után sem merte kimondani. Mi, segítők mondtuk, hogy szedje össze magát, mondja ki, neki ezt meg kell nyernie."

Valter szerint nem okozott feszültséget csapaton belül, hogy Kuss nyerte a Vueltát. A Jumbo több szakaszon is elvitte az első három helyet és végül az összetettben is Kuss, Vingegaard, Roglic lett a sorrend.

„Luxusprobléma volt, ami adódott, hogy ki az első három, ezen belül már mondvacsinált problémát jelent, hogy mi a sorrend. Az időfutam után mondták, hogy változott valami Kuss-szal és fel fog nőni a feladathoz. Sose kellett maximumot nyújtania időfutamon, eddig ő segített, ezért itt visszafogta magát mindig, talán 2018-ban ment utoljára maximumot időfutamon."

Valter Attila végezetül elmondta, mindig kiintett a magyar zászlóknak a Vueltán, amiből nagyon sokat látott, sőt, olyanok is voltak, akik végig ott voltak vele a három hét során, Elmondta, ez mindig nagy erőt ad neki.

Az élménybeszámoló végén jött az igazi erőpróba a magyar bringásnak, ugyanis végeláthatatlan sorvárt arra, hogy aláírást szerezzen a jelenlegi legjobb magyar országúti kerékpárostól a legközelebb az Il Lomabrdia egynapos versenyén indul majd október 7-én.