Egy kocsmai beszélgetés mentette meg a sporttörténelem legnagyobb csalóját

Minden idők legnagyobb doppingcsalását követte el a legendás amerikai kerékpáros, Lance Armstrong, akitől elvették az összes Tour de France-győzelmét, majd később maga is beismerte, hogy tiltott szerek segítségével nyerte meg hétszer is a világ leghíresebb kerékpárversenyét. A bukott sportoló azonban egy kocsmai beszélgetés során megismerkedett egy feltörekvő befektetővel, majd olyan szerencsés döntést hozott, amivel saját magát és a családját is megmentette az anyagi csődtől, sőt, manapság gondtalanul élvezheti a milliárdosok életét.

A sporttörténelem legnagyobb csalását követte el

Hosszú éveken át Lance Armstrong egyeduralkodásáról szóltak a Tour de France versenyei. Az amerikai sztárkerékpáros 1999 és 2005 között sorozatban hét alkalommal nyerte meg a francia körversenyt, ráadásul három évvel az első nagy sikere előtt hererákot diagnosztizáltak nála. Orvosai nem sok esélyt adtak a teljes gyógyulásra, de Armstrong 1997-ben sikeresen leküzdötte a súlyos betegséget, majd a kerékpársport történetének legnagyobb bravúrját vitte véghez.

Hetedik Tour-győzelme után, 2005-ben visszavonult szeretett sportágától - bár 2009-ben még egy rövidebb időre visszatért -, és az ezt követő években olyan pletykák kezdtek el terjedni, miszerint az amerikai klasszis doppingszerek használatával érhette el elképesztő sikereit. 2012-ben aztán bombaként robbant a döbbenetes hír: az Egyesült Államok Doppingellenes Ügynöksége megfosztotta az összes címétől és örökre eltiltotta a sportágtól Armstrongot. Az amerikai sztár a sporttörténelem legkifinomultabb és egyben legnagyobb doppingcsalását követte el, és sokáig tagadta, hogy bűnös lenne, majd 2013 januárjában beismerte, hogy tényleg tiltott szerek segítségével érte el óriási sikereit.

Azt tettük, amit tennünk kellett azért, hogy győzzünk. Nem volt legális, talán nem is volt a legjobb döntés, de másképpen soha nem nyertünk volna semmit" - nyilatkozta később a most 52 éves ex-bringás, aki elárulta, ma sem cselekedne másképp. Armstrong azt állította, akkor is meg tudta volna nyerni a versenyeket, ha az összes induló dopping nélkül állt volna rajthoz, ugyanakkor ő mindvégig úgy vélte, muszáj tiltott teljesítményfokozót alkalmaznia ahhoz, hogy gyorsabb legyen, mint az európai ellenfelei. Emlékezete szerint 21 évesen - az 1993-as országúti vb-győzelme idején - nyúlt először tiltott szerekhez, de az amerikai sportolót "csak" a későbbi, 1998 után szerzett eredményeitől fosztották meg, így a hét Tour-sikerétől, valamint a 2000-es olimpiai bronzérmétől.

"Egyáltalán nem érezte rosszul magát amiatt, hogy csalt?" "Nem. És ez az egészben a legijesztőbb" - hangozott el az Oprah Winfreynek adott 2013-as interjújában, amikor beismerte bűnösségét.

Armstrong szponzorai, a promóciós cégek és a szövetségi kormány mind kártérítést követeltek, arra hivatkozva, hogy a doppingoló biciklista átverte őket. Az 1993-ban világbajnoki címet szerző sportoló állítása szerint hajmeresztő összeget kellett volna fizetnie a különböző perek rendezéséért, és mindez még félelmetesebb lehetett volna, ha az Egyesült Államok kormánya egy hosszan tartó jogi csata során be tudja hajtani az általa kiszabott 100 millió dolláros kártérítést. Az elhúzódó ügy 2018-ban zárult le, Armstrong végül 5 millió dollárt fizetett az USA kormányának.

Egy kocsmai beszélgetés mentette meg és újra milliárdos lett

2008-ban, 10 évvel a doppingügyének lezárása és az adósságának törlesztése előtt, egy coloradói kocsmában megismerkedett egy Chris Sacca nevű befektetővel, és Armstrong akkor még nem is sejtette, hogy ez a találkozás milyen hátással lesz majd az életére. A történet szerint a hétszeres Tour de France-győztes kerékpáros, akiről akkor még nem derült ki, hogy illegális teljesítményfokozókat használt, megivott néhány sört az amerikai üzletemberrel, majd a beszélgetésük végén Sacca ragaszkodott hozzá, hogy tartsák a kapcsolatot.

Életemnek abban az időszakában nem sok emberrel tartottam a kapcsolatot, de valami azt súgta, hogy ezzel a sráccal kivételt kell tennem" - mondta a híres amerikai befektetőnek, Joe Pomplianónak adott exkluzív interjújában az egykori kerékpárversenyző, aki ezzel meghozta élete egyik legjobb döntését.

Saccával telefonszámot cseréltek, és az üzletember felajánlotta Armstrongnak, hogy fektessen be friss vállalkozásába, a Lowercase Capitalba. Az amerikai sportoló nem mondott nemet az ajánlatra, 2009-ben 100 ezer dollárral beszállt, bár nem sok fogalma volt arról, pontosan mihez járul hozzá. A Sacca által 2010-ben megalapított Lowercase Capital egy kockázati tőkebefektetéseket végző társaság, amely magvető és korai szakaszban nyújtott finanszírozást számos sikeres startup, többek között a Twitter, az Instagram és az Uber számára is. Utóbbinak, amely egy közismert és világszerte működő utazásmegosztó közlekedési szolgáltatás, ma 75 milliárd dollár az értéke, és Armstrong csak 6-7 évvel később tudta meg, milyen jó helyre került a befektetése.

"Nem tudtam, hogy Saccának ilyen hatalmas részesedése van az Uberben" - ismerte el Armstrong.

"Életem akkori szakaszában egy teljes munkaidős csapat dolgozott, hogy segítsen nekem. Volt köztük üzletvezető, ügynök, menedzser, akik minden negyedéves jelentést végigolvastak. Én csak saját magammal foglalkoztam" - árulta el minden idők leghíresebb, egyben leghírhedtebb kerékpárversenyzője.

Armstrong csak évekkel később, 2017 körül szerzett tudomást róla, hogy egy kocsmai beszélgetés folyományaként az egész életét megváltoztató összeget keresett, becslések szerint mintegy 20 millió dollárt. "Várjunk csak? Mi van?" - idézte fel a sportoló, mennyire megdöbbenve reagált az Uber-beruházás elképesztő sikerére. Egy BBC-nek adott interjújában azt nyilatkozta, korábbi üzleti döntése óriási hatással volt az életére, és mindez megmentette a családját.

"Emlékszem az első találkozásomra Chrisszel, pénzzel támogattam a vállalkozását. Az az igazság, hogy ha ez nem lett volna, nem tudom, mivel etettem volna a családomat. Tehát, ha így nézzük, ez már nem is egy vicces dolog, hanem egy kib.szott varázslat" - tette hozzá Armstrong, akinek két házasságából öt gyermeke született.

Újabb üzleti sikerek a felejthetetlen doppingbotrány árnyékában

Nem sokkal azt követően, hogy hatalmas összeget keresett az Uber-beruházással, Armstrong jó híreket kapott egy másik befektetési alaptól, az Ignition Partnerstől, amely egy sikeres online dokumentum-aláíró szoftver forgalmazását biztosította. A korábbi sztárkerékpáros újabb jelentős bevételre tett szert, manapság egy coloradói luxusvillában él, saját podcast-műsort vezet és Texasban kávézót is nyitott, amely mellett megtalálható a Mellow Johnny's Bike Shop elnevezésű kerékpárüzlete is.

Armstrongot a sikeres üzleti befektetései ellenére továbbra is megvetés és harag övezi a kerékpársport rajongói részéről, ami teljességgel érthető, hiszen a doppingbotránya abszolút negatív hatással volt a sportágra. Rengetegen bálványozták és hősként tekintettek az amerikai biciklistára, majd óriási csalódás érte a szurkolókat, amikor kiderült, hogy a történelmi sikerek hazugságra és csalásra épültek. Az 1990-es és a 2000-es években rajta kívül több amerikai Tour de France-versenyző is doppingolt, és Armstrong korábban azt nyilatkozta, ha visszarepülne az időben 1995-be, újra hozzányúlna a tiltott szerekhez.

"A válaszom biztosan nem lesz népszerű. Ha 2015-ben versenyeztem volna, nem tettem volna meg, mert akkor szükségtelen volt. Viszont ha visszavinnének az időben 1995-be, amikor a sportágat teljesen áthatotta a teljesítményfokozók használata, valószínűleg újra megtennem. Az emberek nyilván nem ezt akarják hallani. Amikor meghoztam a döntést, és amikor a csapattársaim, valamint az egész kerékpársport így tett, akkor ez egy rossz döntés volt a lehető legrosszabb időben. De megtörtént" - nyilatkozta 2015-ben a Tour-győzelmeitől megfosztott bajnok.

Lance Armstrong élete a doppingbotránya után az összeomlás szélére került, korábban jól fizető szponzorai egytől egyig kihátráltak mögüle, örökre eltiltották a versenyzéstől és az anyagi csőd is fenyegette. 100 millió dolláros kártérítés helyett végül sokkal kevesebb összeget kellett kifizetnie, és egy szerencsés üzleti döntésnek köszönhetően ma nyugodtan élvezheti a milliárdosok életét. A nemzetközi kerékpársport legellentmondásosabb alakjának végül nagyon jól alakult a sorsa, de soha nem moshatja le magáról, hogy elkövette a sporttörténelem egyik legmegdöbbentőbb és legnagyobb csalását.