Fontos döntés született az análgyöngyökkel csaló sakkozó 100 milliós perében

A Kelet-Missouri Kerületi Bíróság szövetségi bírója elutasította az amerikai sakknagymester, Hans Niemann 100 millió dolláros kártérítés iránti keresetét a korábbi világbajnok Magnus Carlsen ellen.

Ahogy azt korábban megírtuk, a világbajnok Carlsen komoly csalással vádolta meg Niemannt, a botrány pedig tavaly megrázta az egész sakkvilágot.

Mint ismert, Magnus Carlsen tavaly egy St. Louis-i tornán - pályafutása során először - visszalépett a szerepléstől, miután kikapott az amerikai Hans Niemanntól, aki ezzel megszakította a norvég zseni 53 meccses veretlenségi sorozatát. Carlsen nyíltan csalással vádolta meg 19 éves ellenfelét, mondván, hogy kívülről kapott segítséget, ami szigorúan tilos.

Az eset után azzal gyanúsították meg az amerikai sakkozót, hogy rezgő análgyöngyöket használhatott úgy, hogy az egyik segítője távirányítással vibráltatta az eszközt, ezzel jelezve, hogy milyen lépéseket érdemes tenni.

Az eset után több ismert sakkozó is csatlakozott a norvég sztár vádjaihoz, azzal érvelve, hogy Niemann korábban illegálisan számítógépes segítséget vett igénybe online partijai alkalmával, ennek köszönheti rohamos előretörését a világranglistán.

Örülünk, hogy a bíróság elutasította Hans Niemann méltatlan haszonszerzési kísérletét, és hogy kudarcot vallott Niemann azon kísérlete, hogy stratégiai perekkel fojtsa el a szóbeszédet ezen a fórumon – idézi a Bild a Wall Street Journalra hivatkozva Carlsens ügyvédjét, Craig Reisert.

Niemann ügyvédei bejelentették, hogy a rágalmazási pert az állami bíróságon folytatják.



Mint ismert, Niemann beperelte Carlsent és cégét, a Play Magnus Groupot, a chess.com online platformot és más játékosokat. A vádlottakat azzal vádolja, hogy összejátszottak hírnevének és megélhetésének rombolására, és csalási vádak tönkretették karrierjét és életét.

Niemann elismerte, hogy 12 és 16 évesen kétszer is csalt virtuális versenyeken, de személyesen a sakktáblánál soha. A Sakk Világszövetség (Fide) is vizsgálatot indított az eset tisztázására. A Chess.com portál oknyomozó jelentése szerint 2022. október elején Niemann valószínűleg több mint 100 online játékban csalt, köztük pénzdíjas versenyeken is.