Egy hatalmas félreértés miatt kellett magyarázkodniuk a Liu testvéreknek

Az előző hetekben a magyar színekben kétszeres olimpiai bajnok Liu Shaoang és a szintén olimpiai bajnok bátyja, Liu Shaolin Sándor a kínai rövidpályás gyorskorcsolyázók Kína-kupa elnevezésű versenysorozatának első két állomásán szerepeltek, ahol az újságírók és a szurkolók számára is középpontban voltak.

Liu Shaoang és Liu Shaolin Sándor a tavalyi év végén váltott kínai állampolgárságra, és ott is az ország legjobbjai közé tartoznak, amit az eredményeik is bizonyítanak. A megjelenésüket a kínai szurkolók is lelkesen fogadták, legutóbb a hohhoti versenyre is hatalmas rajongótábor kísérte el őket.