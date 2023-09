Felvidéki bravúr az erősemberek világbajnokságán

A 14. helyet szerezte meg élete első világbajnokságán az U105 kilogrammban versenyző komáromi erősember, Kontás Csaba. A sportoló kiemelkedő teljesítményt nyújtott autótartásban és sziklacipelésben is, összességében pedig hasznos tapasztalatokat szerzett Németországban.

"Összességében elégedett vagyok az eredménnyel, mivel a középmezőnyben végeztem. Lehettem volna jobb is, de most így jött össze" – nyilatkozta a németországi Fuldából hazatérve Kontás Csaba a Prémium Médiának. Az élete első világbajnokságán szereplő 30 éves erősember a 14. helyen zárt a 23 fős mezőnyt felvonultató U105 kilogrammos versenyen. A komáromi sportember, aki nyáron megdöntötte a hazai kőgolyópakolás rekordját, hosszú ideje készült a vb-re, az idei Prémium Strongman League-szezonban lépésről lépésre elérve a vágyott a formát.

A vb-mezőny előtt támasztott kihívásokat jelzi, hogy óriás egykezes tartásban a versenyzők többségén kifogó 75 kg volt a kezdő súly. Kontás Csabát a szó szerinti nehézség csak megkeményítette: a hátra lévő négy számból háromban is a középmezőny élbolyába verekedte magát.

"Az autótartásban 395 kilogrammig jutottam, a 420 kilogramm már kifogott rajtam. A 170 kilogrammos sziklával mellen cipelve 48 métert mentem (nem sokon múlt, hogy a versenyt magabiztosan megnyerő osztrák Emanuel Pescarit is megelőzze ebben a számban – a szerk.), a 180 kilós kőgolyó pedig extra kihívást tartogatott, mivel én kezdtem és így sajnos még eléggé csúszott, de két ismétlést így is csináltam a 125 centis állványon, amivel megint csak elégedett vagyok" – idézte fel a történteket. És, ha nem számolja el magát a koffercipelésben, akkor akár a top tíz is meglehetett volna: 130 helyett 150 kilóval kezdett, ami viszont soknak bizonyult, így 8-10 pontot bizony bent hagyott a versenyben.

Végül 43,5 pontot gyűjtve lett a 14., míg a világbajnoki címet a már említett Pescari szerezte meg a maximális 110-ből 105 ponttal. A dobogóra a lengyel Marczewski Przemyslaw és a brit Thomas Owens állhatott még fel.

„A következő lépés számomra a PSL Hungary döntője lesz, amin mindent ki akarok adni magamból, mivel a szezon utolsó versenye is lesz nekem" – tekintett előre. A versenyt október 7-én a siklósi várnál rendezik majd, Kontás pedig eséllyel pályázik az összetett első helyére is.