Meglepetésekkel tér vissza Polgár Judit Világsakkfesztiválja

Vajon fejleszthető-e a sakkal a döntéshozatal? Erre a kérdésre keresi a válaszokat Polgár Judit 9. Világsakkfesztiválja október 14-én a Magyar Nemzeti Galériában és október 15-én online, ahol idén a legkiválóbb szakemberek segítenek a döntéseink mélyére ásni.

"Ahogyan a sakktáblán, úgy az életben is mindig minden folyamatosan változik, ezért akkor hozhatunk jó döntéseket, ha átlátjuk és képesek vagyunk alkalmazkodni az adott helyzethez, úgy, hogy közben jól érezzük magunkat a bőrünkben. Szerintem a magabiztosság és a rugalmas gondolkodás elengedhetetlenek a sikeres élethez. Ezért fontos, hogy ezeket a képességeket minél hamarabb elsajátítsák a gyerekek is. Ez a játék, azaz a sakk, felkészíti őket arra, hogy mindig megtalálják a helyes utat, amikor nehéz döntések előtt állnak – mondta Polgár Judit, a sakktörténet legjobb női játékosa, a fesztivál alapítója.

A Morgan Stanley támogatásával megrendezett Világsakkfesztivál több meglepetést is tartogat idén a nagyközönségnek, ezért a szervezők most először egy teljes hétvégét szentelnek a sakk köré épülő programoknak, versenyeknek és előadásoknak.

A sakk oktatási csúcstalálkozónak (Educational Chess Summit) Dana Reizniece-Ozola, Lettország korábbi gazdasági és pénzügyminisztere, női sakknagymester lesz a védnöke.

"Ahogy egy sakkjátszma, úgy az üzleti élet is döntések sorozata – a pénzügy világában pedig gyakran még nagyobb tétje van egy-egy döntésnek, mint a táblánál. A sakk sok más készség fejlesztése mellett azért is hasznos, mert jobb döntéseket hozhatunk általa akár időkényszerben, bizonytalan, nehéz helyzetekben is" - mondta el Fogarasi Norbert, a Morgan Stanley budapesti irodájának vezetője, hozzátéve, nem véletlen, hogy cég több mint 300 magyarországi alkalmazottja között több amatőr és profi sakkozó van. Utóbbiak közé tartozik Ács Péter nagymester, aktuális magyar bajnok, a sakkolimpiára készülő magyar válogatott csapatkapitánya is.

A chess.com élőben közvetíti a különleges e-sport eseményt, a sakktriatlont, ahol négy vegyes csapat három versenyszámban méri össze tudását. A rendhagyó triatlonon olyan sakkolimpikon párosok (Polgár Zsófia & Yona Kosashvili, Alessia Santeramo & David Howell, Gaál Zsóka & Berkes Ferenc, Miguel Illescas & Olga Alexandrova) vesznek részt, akikkel a jövő évi budapesti sakkolimpián is találkozhatunk.

A Világsakkfesztivál első közösségi sakk mérkőzésén élőben a Nemzeti Galériában a bajnokok ezúttal a közönségre bízzák a döntéseket. A fesztivál első napján a nagy sakktáblán két sakkozó – Tania Sachdev indiai bajnok, sakkolimpiai bronzérmes, influenszer és Alessia Santeramo olasz bajnok, sakkolimpikon, streamer – méri össze erejét, akik követőiket, valamint a budapesti helyszínen Polgár Juditot és a közönséget is bevonják a sakkpartiba.

A világsakkfesztiválon szó esik még a sakk és az oktatás kapcsolatáról, valamint a mesterséges intelligencia egyre nagyobb szerepéről.

A kétnapos 9. Világsakkfesztivál az izgalmas előadások és játékok mellett számos interaktív programot kínál a látogatóknak.

A 2023-as Világsakkfesztivál részletes programterve ide kattintva érhető el.