Suhajda Szilárd haláláról beszélt a legismertebb magyar hegymászó

A Századvég YouTube-csatornáján, a Kontextuson egy különleges sorozat indult, amelyben olyan embereket mutatnak be, akik példaképek lehetnek. A sorozat első részében a magyar hegymászás legnagyobb élő alakja, Klein Dávid volt a meghívott vendég, aki többek között a tragikus sorsú Suhajda Szilárdról is beszélt.

A beszélgetés középpontjában a hegymászó társadalom sajátos gondolkodásmódja és az egymáshoz való viszonyuk, különleges kapcsolatuk állt.

"Az expedíciós hegymászás egy rendkívül összetett tevékenység és a motivációmnak is sok ilyen rétege van. Benne van a kalandozás, a felfedezés, van egy kulturális aspektusa is, egy fizikai része, hogy képes vagyok-e megvalósítani. Számomra a legmélyén van egy önismereti rétege is a dolognak. Odafönn a hegy annyira sarokba szorít, hogy teljesen biztos vagyok benne, hogy minden rezdülésem én magam vagyok. Ez nem feltétlenül egy kellemes találkozás önmagammal, de mindenképpen tanulságos" - árulta el Klein Dávid, miként tekint a hegymászásra.

Ebben a rengeteg veszélyt magában hordozó sportágban gyakran ér véget tragédiával egy-egy hegymászó sorsa, egyesek mindent hajlandóak feláldozni azért, hogy felérjenek a hőn áhított csúcsra. Idén is már sokan meghaltak csúcstámadás idején, az egyik tragikusabb eset Suhajda Szilárd nevéhez fűződik, aki palackozott oxigén és teherhordók külső segítsége nélkül akart felérni a világ legmagasabb csúcsára, a 8848 méter magas Mount Everestre, ám nem járt sikerrel. A világ legjobb serpáiból álló csapat már nem találta meg ott, ahol utoljára látták, így május 29-én befejezték a keresését.

Klein Dávid 10 évig mászott együtt Suhajda Szilárddal, akivel remek barátok lettek az évek során.

Szilárd őszintén nagyon szerette a hegyeket és azt gondolta, hogy összegyűlt benne annyi tudás az extrém magasságról, hogy úgy gondolta: most vagy soha. Emellett egy sporttörténelmi motiváció is munkálkodhatott benne, hiszen korábban magyar hegymászó palack nélkül még nem ért fel az Everest csúcsára" - mondta Suhajda motivációjáról Klein Dávid, majd arról is beszélt, mit él át, amikor hegymászás közben szembesül egy halálesettel.

Ha megvonod az oxigént a szervezedettől, akkor nehezen reagálsz érzelemdúsan a környezetedre. Én egy pilanatra mindig megállok, amikor holttestet látok, gondolok arra, hogy most egy embertársam mellett fogok elhaladni. Azt az érzelmi szintet, amit idelenn átélnék, azt viszont odafönn nem tudom átélni. Ez igaz. Ezt jelenti az, hogy bizonyos értelemben közömbös vagyok odafönn a halál iránt" - árulta el a legismertebb magyar hegymászó, milyen érzések futnak át benne, amikor tragédiával szembesül fönn a hegyen.

A teljes beszélgetés itt látható: