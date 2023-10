Magyar páros áll az élen a Rally Hungary első versenynapja után

A hazai közönség előtt szereplő Csomós Miklós, Bán Viktor páros áll az élen az első versenynap után a Rally Hungarynek, a rali Európa-bajnokság (ERC) Nyíregyházán és környékén zajló idei utolsó fordulójának első versenynapja után.

Az ERC-sorozat augusztusban rendezett csehországi viadalán második magyar duó a szombati napon a hét gyorsasági szakaszból hatot megnyert, csak a nyíregyházi belvárosi, valamint a késő délutáni második körben szereplő Füzér-Abaújvári elágazás szakaszon talált legyőzőre.



Csomósék így az Európa-bajnoki értékelésben - a pénteki prológgal együtt - nyolc szakasz után több mint 22.5 másodperces előnnyel állnak az élen a Mads Östberg, Patrik Barth norvég, svéd duó előtt. A friss magyar bajnok Vincze Ferenc, Percze Nándor kettős csaknem 33 másodperccel marad el a vezető páros idejétől, és ezzel egyelőre harmadik.



Ami a HUMDA országos bajnokság idei utolsó futamának állását illeti, ott Csomós, Vincze az első kettő sorrendje, a harmadik pozíciót pedig a Velenczei Ádám, Vánsza Zsolt páros foglalja el. Az első nap után a negyedik helyen a Turán Frigyes, Farnadi Ágnes duó, az ötödiken pedig a négyszeres magyar bajnok Hadik András áll Kertész Krisztián navigátorral az oldalán.

Nagyon jó érzés, hogy vezetünk a versenyben, álmomban sem gondoltam volna, hogy sikerül végig uralnunk a szombati napot" - nyilatkozta Csomós Miklós. Hozzátette, a szakaszok Eb-szintűek, ízig-vérig ralipályák, amelyek mentén rengeteg a néző, és ez fokozza a hangulatot.

"Egyébként is jó a kedvünk, hiszen még sohasem volt olyan, hogy vezettünk az összetettben a zárónap előtt. Úgy gondolom, hogy ha nem történik nagyobb baj, akkor az előnyünket be lehet osztani, úgyhogy szeretnénk vasárnap a saját tempónkban autózni és célba érni" - mondta az élen álló versenyző.

Östberg elárulta, az első szakaszon megütötték valahol az autójukat, amelyben tönkre is mehetett valami.



"Nehéz szakaszokon autóztunk ma, de jó volt a ritmusunk és nagy csatát vívunk Vinczével. Persze, jobb lenne Csomóssal harcolni, de ő most nagyon gyors, lenyűgöző teljesítményt nyújt" - fogalmazott a WRC2-es kategória 2020-as világbajnoka.

A Rally Hungary vasárnap 9 órától további négy gyorsasági szakasszal folytatódik.

Rally Hungary, állás 8 gyorsasági szakasz után (még 4 van hátra, élcsoport):

1. Csomós Miklós, Bán Viktor (Skoda Fabia Evo) 1:05:55.6 óra

2. Mads Östberg, Patrik Barth (norvég, svéd, Citroen C3) 22.6 másodperc hátrány

3. Vincze Ferenc, Percze Nándor (Skoda Fabia Evo) 32.8 mp h.

4. Erik Cais, Igor Bacigál (cseh, szlovák, Skoda Fabia RS) 49.1 mp h.

5. Martins Sesks, Renars Francis (lett, Skoda Fabia RS) 1:42.6 perc h.