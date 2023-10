Hat magyar érem az utánpótlás muaythai világbajnokságon

Nagyszerű versenyt zártak a törökországi utánpótlás világbajnokságon szereplő fiatal magyar muaythai versenyzők, hiszen a küldöttség fele éremmel térhet haza. Rebrei József szövetségi kapitány a Bastion Groupnak nyilatkozva elmondta, a szereplés felülmúlta a várakozásait az elképesztően erős mezőnyben

A szezon utolsó nagy utánpótlás világversenyét rendezték október első hetében, a törökországi Kemerben, Antalya tartományban. A helyszínen egyszerre tartották meg az U23-as világkupát és az utánpótlás világbajnokságot, amelyekre több mint ezer versenyző nevezett a világ minden tájáról. A 12 fős magyar csapat ezúttal csak a világbajnokságon képviseltette magát, és Rebrei József szövetségi kapitány értékelése szerint remekül helytálltak a fiatalok.

"Több mint 1100 sportoló indult, és több a COVID-19-járvány, vagy az ukrajnai háború miatt nem teljes világbajnokság után ez az első verseny, ahol ismét mindenki jelen van beleértve az orosz, fehérorosz és ukrán sportolókat is" - mondta Rebrei József, aki elmondta, a hatalmas mezőnyben volt olyan versenyzője, akinek a bronzéremért négy meccset kellett megnyernie.

Előzetesen úgy számolt, hogy két döntős hely elérése már sikert jelentene, ehelyett a küldöttség fele, hat versenyző éremmel a nyakában térhet haza, és hárman jutottak döntőbe.

"A három bronzérmesünk Mester Miron, Józsa Szilárd és Melis Bálint, íg ugyancsak hárman döntőbe jutottak: a junior korosztályban, azaz a 16-17 évesek között Tóth Dzsesszika egy orosz ellenfelet legyőzve világbajnok lett, Nyári László pedig ugyanebben a korcsoportban ezüstérmet szerzett. Nemcsók Fanni legkisebbek, a 10-11 évesek között döntőzhetett, és ugyancsak ezüstérmes lett végül" - sorolta az eredményeket a kapitány.

Az utánpótlás válogatott számára a törökországi világbajnoksággal véget ért az idény, a következő nagy verseny a jövő év eleji (február-március) Európa-bajnokság lesz, majd ugyancsak augusztus-szeptemberben jöhet az újabb világbajnokság, a sportág őshazájában, Thaiföldön, közelebbről a fővárosban, Bangkokban. A sportág vezetőinek nagy célja, hogy a muaythai bekerüljön az olimpia programjába.