Az életéért küzd, segítségre van szüksége az olimpiai bajnoknak

Nagyon beteg az amerikaiak olimpiai bajnoka, Mary Lou Retton, aki az életéért küzd.

Mary Lou Retton 1984-ben, Los Angelesben nyert olimpiai bajnoki címet tornászként. A legendás sportoló lánya, McKenna Kelley a közösségi oldalain kért segítséget.

A sportoló egy hete van kórházban, tüdőgyulladása van, annak is egy ritka változata. A lánya szerint Rettonnak nem rendezett a biztosítása, ezért az imák mellett adományokat is vár, hogy tovább tudják folytatni a kezelését.

Retton az 1984-es olimpia egyik legnagyobb sztárja volt, 16 évesen összesen öt érmet szerzett, ezzel az amerikai csapat legeredményesebb sportolója lett és összetettben övé lett az aranyérem. Talajon és felemás korláton is 10 pontos gyakorlatot mutatott be az olimpián. 1997-ben a tornászok Hírességek Csarnokába is beválasztották.