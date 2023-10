Óriásit harcolt, és ismét bejutott a BL-döntőbe a magyar óriás

Megragadta az utolsó esélyt, a ciprusi Bajnokok Ligája-fordulóban (Strongman Champions League) megszerezte a 2023-as fináléhoz szükséges pontokat Juhász Péter. A mádi erősember úgy vágott neki a hétvégének, mindössze a 11. helyen áll összesítésben, így muszáj olyan teljesítményt nyújtania, amivel legalább egy pozíciót javítani tud az idényrangsorban. Ha nem is alakult minden felhőtlenül, a célt teljesítette.

"A verseny nem úgy sikerült, ahogyan szerettem volna, a lényeg azonban megvan" – hangsúlyozta a ciprusi Bajnokok Ligája-fordulót követően a háromszoros egyéni magyar bajnok, Juhász Péter a Prémium Médiának, miután kifejezetten hektikus rajtot vett a hétvégéje.

"Az elején megint nem igazán volt szerencsém: a kamionhúzásnál egy másodpercen belül voltunk négyen, és pont én voltam a legrosszabb a másodpercen belül, így mindössze a 8. helyről kezdtem a napot. Ezután jött igazi feketelevesként az autófelhúzás, amiben nem is értem, mi történt, de nulláztam. Ezen a ponton pedig úgy éreztem, tét nélkülivé vált számomra a verseny – mesélte a mádi sportoló, aki pontosan tudta, ha nem tud az élmezőnyben zárni Cipruson, úgy a riválisok eredményeinek szerencsés együtt állasára is szüksége lesz ahhoz, hogy sorozatban másodszor is beverekedje magát az idény végi döntőbe.

A tönk szélére került magyar versenyzőnek a vegyespakolás hozta meg az áttörést, amelyben a harmadik legjobb időt érte el. Jött a rönknyomás, ezúttal 150 kilogrammal, ebben a számban pedig élete eddigi legjobb BL-eredményével – holtversenyben – a második helyen zárt.

"Kérdezték is, hogy az autófelhúzásnál valami sérülés hátráltatott-e, de nem volt sérülésem, csak valamiért nem akart menni. Ezek után jött a nyomószámban életem legjobb eredménye, ami óriási dolog. Nagyon örültem neki, így némi plusz önbizalommal mehettem neki az utolsó számnak, a kőgolyópakolásnak."

Itt a 135, a 150 és a 170 kilogrammos kőgolyót remek részidő mellett sikerült feltennie az állványra, a 200 kilóhoz sem kellett volna sok, ám ezt végül már nem tudta teljesíteni. Cipruson az ukrán Pavlo Kordijaka bizonyult a legjobbnak, megelőzve a brit Kane Francist és a ghánai Evans Aryee Nanát. A dobogós hármas kiemelkedett a mezőnyből, a negyediktől a hetedik helyig, azaz Juhásszal bezárólag viszont mindössze öt pont döntött négy ember között, ami jól mutatja, minimálisan jobb rajttal az élmezőny is összejöhetett volna a mádi kedvencnek. Szomorkodásra azonban így sincs oka...

"Összességében a hetedik lettem, de a helyezés ezúttal teljesen másodlagos volt. A legfontosabb, hogy a szervezők tájékoztatása szerint végül teljesült az igazi cél, bejutottam a döntő mezőnyébe – árulta el a magyar klasszis.

Juhász Péter a 2022-es finálé után tehát 2023-ban is az erősemberek Bajnokok Ligája-sorozatának döntőjébe jutott. Az évadzárót ezúttal november 18-án, Szarajevóban rendezik majd meg.