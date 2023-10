Ennyi erős embert egy helyen még nem láttak a siklósi vár legendás falai

Makai Renátó összetett sikerét hozta a Prémium Strongman League magyar versenyzőket felvonultató társsorozata, a PSL Hungary Siklósi várnál rendezett nagydöntője. Makai az első hat forduló alapján a legtöbb ponttal érkezett a fináléba, amely így is nagy csatát ígért közte, Borovszky Norbert és az év közben végig kiegyensúlyozottan teljesítő Gadó András között.

"Tudtam, a végén a kiegyensúlyozottabb teljesítmény fog dönteni, nem elég egy-két kiemelkedő részeredmény. Ez izgalmassá tette a hétvégét, ahogyan az is, hogy egy-egy pont különbségek választottak el minket egymástól. Így igazán kiélezett volt a verseny, és ezzel együtt nagy nyomás is volt rajtunk" - mondta már a döntő után Makai Renátó, aki nem elárulta, ahogy a korábbi fordulókban, úgy a nagydöntőben is voltak számára kevéssé ismert számok.

A verseny vikingnyomással indult, amiben Makai rögtön hátrányba került, mivel csak az 5. helyen zárt. A második szám, a vegyespakolás már sokkal jobban alakult számára, a maximális tizenkét pontot gyűjtve már ott loholt az első két számban egyaránt jól teljesítő Vízi György és Gadó András párosa mögött.

Makai elmondta, kezdettől fogva az összetett győzelem volt a célja, de szinte végig voltak kétségei, hogy sikerrel járhat-e.

"Volt, hogy egymást követő két fordulót is megnyertem, ami önbizalmat adott, közben viszont láttam, mennyire szorosan állunk, így biztos voltam abban is, a végsőkig nagy küzdelem lesz az összetett elsőségért. Nem tudnék egyetlen hétvégét kiemelni a sikerig vezető útból, legfeljebb a döntőjét, elvégre itt nehezedett ránk a legnagyobb nyomás, és itt kellett megmozgatnunk az eddigi legkeményebb súlyokat. Azt hiszem, ha volt is menet közben olyan pont, amikor elhittem, hogy meglesz a győzelem, az is Siklóson volt" – tette hozzá Makai, aki a döntő második felében épp az említett kiegyensúlyozott versenyzésnek köszönhetően kerekedett minden riválisa fölé.

A harmadik számban, a 144 kilogrammos kőcipelésben harmadik lett, a kőgolyó vállra emelésben három ismétléssel nyert, míg a magasba dobásban második lett, így egyszerűen nem vesztett annyi pontot, hogy az ellenfeleknek esélyük lett volna előzni. Pedig Borovszky Norbert (52) szintén remekelt és a legjobb három közt zárt az utolsó három számban, de a végelszámolásnál 5,5 ponttal így is lemaradt az aranyról, amely így a hazai közönség előtt versenyző Makaié (57,5) lett. Az év végi dobogó harmadik fokára a révkomáromi Kontás Csaba állhatott még fel (43).

„Jövőre a Prémium Strongman League-ben szeretném megmérettetni magam. Tudom, hogy van még miben fejlődnöm, ha a nemzetközi mezőnyben is meg akarom állni a helyem. A többiek eredményeit látva a nyomószámokban kell sokat hoznom a télen, hogy felvehessem a versenyt a legjobbakkal. Ám rengeteg versenyszám van, ami fordulónként változik, így igazán nem lehet gyenge pontod semmiben sem, ha eredményes akarsz lenni" – adott betekintést 2024-es terveire a PSL Hungary első kiírásának győztese.

A nagydöntőt – ezzel a 2023-as idényt – Gadó András a 4., Jakab Viktor az 5., Vízi György a 6., Horváth Tomas a 7., Pap Zoltán pedig a 8. helyen zárta.

