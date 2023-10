Világszínvonalú versenyt hozott az idei Fitparádé, ahonnan Las Vegasba is el lehetett jutni

Ma már teljesen megszokott, szinte hagyományos dolog, hogy a Fitparádén gyűlnek össze a legjobb magyar fitnesz- és testépítő versenyzők. Nem volt ez másképp idén sem a Fashion Street Fitparade powered by Pappas kétnapos sportfesztiválon, ahol igazi világsztárok is megjelentek, nem mellesleg pedig újra ki lehetett jutni innen az edzőtermi sportolók csúcsrendezvényének számító Las Vegas-i Mr Olympiára. 21 év alatt már 15 sportolót delegált a rendezvény a legjobbak közé.

A kétnapos rendezvényre szombaton és vasárnap került sor Csepelen, a Kozma István Magyar Birkózó Akadémián, és a rendezvény rangját mutatja, hogy nem egyszer úgy tűnt, akár ennél nagyobb helyszínt is elbírna ez az esemény.

Szombaton szabadidős BLADESport NPC Regional versenyekre került sor, de megmutathatták magukat bikini és wellness, figure, classic és men's physique és bodybuilding kategóriákban az amatőr versenyzők is. Az eseményt légtornászok is színesítették, de a kilátogatók találkozhattak a bothúzó országos bajnokság versenyzőivel és a Premium Strongman bajnokság erősembereivel is, akik ezúttal is látványos versenyszámokban küzdöttek meg egymással.

A főesemény, amire mindenki várt, vasárnap este következett be. Ez pedig IFBB PRO Qualifier volt, ahol 9 kategóriában lehetett pro kártyát szerezni, ez pedig ahhoz szükséges, hogy valaki a profi mezőnyben indulhasson. A versenyeken majdnem 500 versenyző indult végül. A bikini Pro kártyát Kátai Luca nyerte, aki a profik között a 23 fős Pro Bikini mezőnyben 11. lett.

A pro kártya meglétére volt szükség ahhoz, hogy a vasárnap esti versenyen is el lehessen indulni, ahonnan a győztes indulási jogot kapott a Mr Olympiára is, amit minden évben Las Vegasban rendeznek. Összesen három ilyen indulási jogot osztottak ki vasárnap este figure, wellness és bikini kategóriában a hölgyek között.

Óriási csatában az ukrán Valeria Fedoroenko mögött lett második Molnár Zsófia aki az idei Bikini Olympiara tripla kvalifikációs győzelemmel tette le a névjegyét. Ugyanitt Tóth Zoé Dóra az 5. helyezéssel 400 dollárt vihetett haza. A korábban Figure Pro Katalin Jasztrab nevével fémjelzett Figure Pro versenyen Meleg Krisztina 10. helyet szerzett.

Sporttörténelmi jelentőségű nemzetközi vendége is volt a kétnapos eseménynek Tyler Manion, az IFBB PRO LEAGUE alelnöke személyében. A magyar testépítés 50 éves történetében először látogatott ilyen magas szintű vezető Magyarországon szervezett fitnesz és testépítő eseményre.

„Fantasztikus ez a show, köszönet mindenkinek, akiknek ebben szerepe volt, hogy ilyen mezőny gyűlhetett össze és természetesen a szervezőknek is. Óriási fejlődésen ment keresztül a rendezvény az elmúlt években és folyamatosan fejlődik a magyar mezőny is. A profik egyre jobbak, a színvonal, a sportolók pedig folyamatosan fejlődnek évről évre" – mondta az Origo kérdésére Tyler Manion, akinek a nagypapája, Jimmy Manion jelenleg is az IFBB PRO LEAGUE elnöke.

„Hosszú évek óta ő a szervezet elnöke, ennek szentelte az életét, miatta tarthatunk ott ahol. Én 14 évesen döntöttem el, hogy én is ezzel akarok foglalkozni, tőle tanultam mindent. Folyamatosan léptem előre a ranglétrán, minden nap dolgoztam, és a célom az, hogy az ő örökségét vihessem majd tovább, hogy növekedjünk, hogy a sportolóknak a lehető legtöbbet lehetőséget nyújtsuk" – mondta Tyler, aki arra is figyel, hogy a versenyzők a lehető legtöbb visszajelzést kapják. Az esemény főbírójaként dolgozó szakember a zsűrizés után négyszemközt is elmondta észreveételeit azoknak, akik erre igényt tartottak.

„A show után adunk visszajelzéseket, nekem ez természetes, teljesen normális. Elmondjuk, mi volt jó, miben kell fejlődniük. Volt pár komoly versenyző, akiben sok lehetőség rejlik. Nagyon magas szintű versenyek voltak, és arra számítok, hogy egyre közelebb kerülnek majd az európaiak az amerikai versenyzőkhöz. Egyre kisebb az a bizonyos lemaradás. Hat éve még nagyon komoly hátrányban voltak az európaiak, de ez szép lassan kezd eltűnni, amit jó látni" – mondta Manion, akinek a felesége, Étila Santiago is jól ismeri a szakmát, hiszen az Olympián szerzett egy harmadik helyet a bikinis versenyzők között.

„Már 21 éve rendezzük meg a Fitparádét, ami nem csak az ország, de talán már Közép-Európa legnagyobb, kétnapos edzőtermi sportfesztiválja. Mondhatni, hogy révbe értünk az IFBB pro ligával, ugyanis így a hobbisportolóknak, amatőröknek és a profiknak is tudunk célokat kitűzni. Az amatőr versenyzők a profi kártyáért küzdhetnek, a profik pedig azért, hogy ott lehessenek Las Vegasban, a sportág csúcsát jelentő Mr Olympián. A vasárnapi versenyen három ilyen indulási jog talált gazdára, Wellness, Bikini és Figure kategóriában, ami óriási dolog. Ezzel bezáródott a kör, ugyanis elméleti és gyakorlati lehetősége van egy amatőrnek, hogy a kétnapos versenyen akár Las Vegasig is eljusson. Hosszú évek óta ez volt a missziónk, hogy valaki általunk juthassunk ki az Olympiára. Tyler Manion, az IFBB alelnökeként, operatív vezetőjeként és főbíróként érkezett, ami továb emelte a rendezvény tekintélyét. Sokan ezért is itt akartak lenni, hogy csak neki és a feleségének megmutathassa magát. Kaphasson tőle visszajelzést, pár jó tanácsot" – mondta Buranits Ildikó, a rendezvény promótere, aki versenybíróként is dolgozik, és évek óta rendezi fáradhatatlanul egyre bővülő csapatával az egyre színvonalasabb versenyt, ahol 480 amatőr, majd 50-nél is több profi versenyző állhatott színpadra.

„Az a hullám, ami a testépítést, a fitneszt jellemzi, egyre csak növekszik, Magyarországnak pedig nagy szüksége van erre. Kellenek az ilyen események és a hazai példaképek, akikre felnézhetnek a magyar versenyzők .Akik itt indulnak, nem mellesleg edzőkként is dolgoznak, így nagy hatással vannak nagyon sok ember életére. Magyarországon közel 1000 edzőteremben közel 500 ezren sportolnak. Trendnek számít jól kinézni és egészségesen élni" – tette hozzá Buranits Ildikó, aki elmondta, 3500 dollárt osztottak szét kategóriánként pénzdíjban, „de mindenki számára a Las Vegas-i indulás volt a legnagyobb motiváció.

"A Fitparádé a fitnesz F1 esemènye, s jó példa arra, hogy baráti összefogásból és támogatásból rengeteg munkával de lehet világszínvonalú sporteseményt rendezni" - zárta mondandóját.

A két nap során 16 sportágban közel ezer szabadidős versenyző volt ott Csepelen, ahová kilátogatott az esemény örökös fővédnöke Dr. Deutsch Tamás is, a Magyar Olimpiai és Paralimpiai Bizottság alelnöke, míg a rendezvény házigazdája Németh Szilárd, a Magyar Birkózó Szövetség elnöke volt, szakmai fővédnöke pedig Révész Máriusz.