Fürjes Balázs bekerült a Nemzetközi Olimpiai Bizottságba

A Nemzetközi Olimpiai Bizottság kedden, az indiai Mumbaiban rendezett kongresszusán beválasztotta az állandó tagjai közé Fürjes Balázst.

A Mumbaiban zajló 141. NOB-közgyűlés (IOC Session, a NOB legfelső döntéshozó fóruma) zárónapján választották meg az új NOB-tagokat. Első lépésben az angol Anna hercegnő - Károly brit uralkodó testvére - vezette tagfelvételi bizottság bírálta el pozitívan Fürjes Balázs pályázatát a nyár folyamán. Ezt követte a NOB végrehajtó-bizottságának szeptemberi döntése, miszerint a nyolc jelölt, köztük Fürjes Balázs megválasztását javasolták a közgyűlésnek. A mai napon, az Olimpiai Chartának megfelelően a kandidálókról a NOB teljes tagsága döntött.

A ma megválasztott tagok között Fürjes Balázs a legfiatalabb és ötvenegy évével az új magyar NOB-tag fiatalabb a teljes tagság átlagéletkoránál is - azaz viszonylag fiatalon részesült a NOB-tagok bizalmában. A szavazáson mind a nyolc jelölt megkapta a NOB-tagsághoz szükséges többséget, így az ötkarikás történelemben Fürjes Balázs lett a nyolcadik magyar állandó, saját jogon és nem valamely szervezetben betöltött tisztsége miatt megválasztott NOB-tag Kemény Ferenc, gróf Andrássy Géza, Muzsa Gyula, ifj. Horthy Miklós, Mező Ferenc, Csanádi Árpád és Schmitt Pál után (korábban Aján Tamás, mint nemzetközi sportszövetségi elnök, Gyurta Dániel pedig a sportolói bizottság tagjaként került be).

"Nagyon örülök és szívből gratulálok Balázsnak, ebből is látszik, hogy tavasszal jó jelöltet választottunk - kommentálta Fürjes Balázs megválasztását Gyulay Zsolt, a Magyar Olimpiai Bizottság elnöke. "A MOB stratégiai célja volt, hogy Schmitt Pál négy évtizedes tagsága után se maradjunk állandó magyar tag nélkül, ugyanakkor tudni kell, hogy itt nincsenek automatizmusok. A NOB-ba senki sem delegálhat, egyáltalán nem kötelező, hogy legyen NOB-tag Magyarországról vagy bármilyen más országból. Kétszázhat nemzeti olimpiai bizottság tagja az olimpiai mozgalomnak, mégis csupán egyharmaduknak, hetvenötnek van NOB-tagja, miközben erős és feltörekvő nemzetek állnak sorba, hogy kiszemeltjük bizalmat kapjon. Ezért olyan jelöltre volt szükség, aki amellett, hogy jó a magyar sportnak, évek óta ismert és elismert személy a NOB-ban és a nemzetközi sportdiplomáciában. Csak így volt esély a magyar jelölt gyors megválasztására. Fürjes Balázs fél év alatt célba ért, ez ritka gyors siker. Vállalatvezetésben, nagy nemzetközi sportesemények szervezésében, diplomáciában, városfejlesztésben, politikában, sportvezetőként szerzett tapasztalatai a magyar sport és a nemzetközi olimpiai mozgalom számára egyaránt kiemelkedően hasznosak, személyesen is nagy várakozással tekintek a közös munka elé."

Fürjes Balázs a szavazást követően kijelentette: Az elismerés és bizalom Magyarországnak, a magyar sportnak, a magyar olimpiai mozgalomnak szól, ez nyilvánvaló. Az én dolgom továbbra is az olimpiai mozgalom és a magyar sport alázatos szolgálata, egy csapattagként a sok közül. Köszönöm az egész magyar olimpiai család, a Magyar Olimpiai Bizottság, Gyulay Zsolt elnök, valamint egykori és jelenlegi NOB-tagunk, Schmitt Pál és Gyurta Dániel, valamint a többi bajnokunk egységes támogatását. Schmitt Pál tanácsaira nagyon számítok a jövőben is - négy évtizedet töltött a NOB-ban, minden a kisujjában van, mindenkit ismer, mindent tud, hatalmas tekintélye van a tagság körében. Számomra hatalmas megtiszteltetés és még nagyobb felelősség ez a megbízatás, amelyet a magyar olimpikonok, olimpiai mozgalom érdekeit szem előtt tartva fogok ellátni. Egyedül biztosan nem menne, mindig a csapatmunkában hittem - a magyar sport számíthat rám, és én is számítok csapattársaim együttműködésére."

Korábban Schmitt Pál volt állandó tagja Magyarországról a NOB-nak, de ez tiszteletbeli tagsággá változott a sportvezető 80. életévének betöltésével 2022-ben, Gyurta Dánielt pedig nyolc évre választották be a sportolói bizottságba, mandátuma a jövő évi párizsi olimpiával lejár.

"A NOB-tagság szép és felelősségteljes feladat, Fürjes Balázsnak pedig megvan a tudása és a rátermettsége ahhoz, hogy jól végezze ezt a munkát is. Örömmel támogattam a pályázatát, és a következő években szívesen segítem a munkáját, amennyiben erre igényt tart" - mondta a NOB tiszteletbeli tagja, a kétszeres olimpiai bajnok Schmitt Pál Fürjes Balázs megválasztása után.