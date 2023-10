Milák Kristóf edzője elmondta, indul-e az olimpiai bajnok a budapesti Világkupán

Kedden kiderült, amit sejteni lehetett, Milák Kristóf egyelőre nem indul versenyen, így biztosan nem lesz ott a Duna Arénában a hazai Világkupa-versenyen sem, amit péntektől vasárnapig rendeznek Budapesten.

„Nem. Kedden Kristóf közölte velem, hogy egyelőre nem akar versenyezni. Csak akkor szeretne indulni versenyen, ha olyan állapotba kerül, hogy ennek van értelme. Ezzel mondjuk messzemenőkig egyetértek" - mondta el a Nemzeti Sport kérdésére az úszó edzője, Virth Balázs.

„Kristóf nemrég rövid interjút adott egy rendezvényen, s ott úgy fogalmazott, hogy bár újra edzésbe állt, még nem azzal az erőfeszítéssel, amivel szokott. És ez így is van. Sem az edzések száma, sem a megtett méterek terén nem állunk jól – a tavaly ilyenkori időszakhoz képest a felénél tartunk... Néhány hete azt mondtam, azért vagyok bizonytalan a budapesti világkupa-viadalt illetően, mert Kristóf az ötven méterhez még nem elég erős és gyors, a kétszázhoz pedig nincs meg az állóképessége. Jelen pillanatban még jól edzhető állapotban sincsen. A Kristóffal közös munkánk első másfél éve rendben volt minden téren, én azt a Kristófot szeretném visszakapni" – mondta Virth Balázs.

Milákkal kapcsolatban megszólalt Sós Csaba szövetségi kapitány is, aki elmondta, Milák neki nem szólt, hogy nem kíván indulni a budapesti világkupaversenyen, edzője, Virth Balázs viszont igen. Sós hozzátette, szerinte Milák egyelőre "rossz vágányon zakatol".

A 200 méter pillangón a 2021-es tokiói olimpián aranyérmes Milák június közepén jelentette be, hogy nem indul a júliusi fukuokai világbajnokságon. Akkor azt mondta, sem fizikálisan, sem mentálisan nincs olyan állapotban, hogy ott legyen a világ legjobbjai között. Az edzéseket szeptember elején kezdte újra. Két héttel ezelőtt még úgy volt, a Honvéd kiválósága a Duna Arénában sorra kerülő vk-viadalon tér vissza - a neve ugyan több számban is ott van a nevezési listán -, most azonban úgy döntött, mégsem ugrik medencébe.