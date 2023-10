Nagy baj van Milák Kristóffal

Sós Csaba szövetségi kapitány úgy véli, sürgősen le kell ülni Milák Kristóf edzőjével, "végigbeszélni vele és most már százszázalékos hőfokon végigvinni a felkészülést", mert a több hónapot kihagyó és szeptember elején visszatérő olimpiai, világ- és Európa-bajnok úszó edzésmunkája az elmúlt másfél hónapban nem volt megfelelő.

"Egyenes leszek, ez így nem fog menni, ahogy ezt a másfél hónapot csinálta. Ez egy olyan sportág, ami kőkemény munkát igényel. Itt kőkeményen kell dolgozni, ezt nem lehet kikerülni. Rengetegen megpróbálták, de még nem sikerült senkinek" - mondta az M1 aktuális csatornán a szakvezető arra a kérdésre, hogy Milák mikorra érheti el teljesítőképessége maximumát.



Virth Balázs, a 23 éves világcsúcstartó edzője kedden erősítette meg az M1-nek, hogy a korábbi tervtől eltérően Milák nem indul a péntektől vasárnapig tartó budapesti világkupa-versenyen.

Arra a kérdésre, hogy mikor kellene legkésőbb elkezdenie a kemény edzéseket, Sós Csaba úgy reagált, ez egy összetett kérdés.

"Mégiscsak egy zseniről beszélünk. Annak idején, amikor a koronavírus tombolt és elkapta kőkeményen, hetekig az ágyat nyomta, vagy nyolc kilót fogyott az izomzatából, kijött, három hétig edzett és utána úszott a világcsúcsánál két és fél másodperccel rosszabbat. Egész egyszerűen nem akartam elhinni. De ezzel nem lehet állandóan játszadozni. És más, amikor ez úgy történik, hogy előtte tizenvalahány évig folyamatosan, kőkeményen dolgozott valaki, és egész másképp néz ki, ha előtte kihagyott három hónapot. Ami, ha jól belegondolunk, igazából négy volt, mert az utolsó hónap már ennek a jegyében telt. Nekem utólag is meggyőződésem, hogy ő már jóval korábban eldöntötte, hogy nem akar indulni a vb-n, mint ahogy ezt közölte. És amit én nehezményezek, az az, hogy ezt az edzője is későn tudta meg" - fogalmazott a szövetségi kapitány, aki hangsúlyozta, hogy nem szokványos a jelenlegi helyzet.



"Azt gondolom, ez így nem mehet tovább. Hiába jobb a világnál két-két és fél másodperccel, és elképzelhető, hogy közepes állapotban, formában is meg tudna nyerni egy olimpiát, de azért hangsúlyoznám, hogy a hét váltót ki akarjuk vinni az olimpiára" - bontotta ki a problémát Sós Csaba.

Emlékeztetett rá, hogy februárban, a világbajnokságon nyílik majd mód váltóknak a kvótaszerzésre, és Milák nélkül azért más volt már idén is a 4x200-as gyorsváltó, amely tavaly Európa-bajnok lett.



"Tehát nemcsak a magánügye, hogy milyen állapotban van" - hangsúlyozta.