Különleges tízpróbát nyert a mádi kolosszus

Rendhagyó fordulót rendeztek a Prémium Strongman League-ben (PSL), melyet Csepelen, a FitParádé keretein belül bonyolítottak le. Ezúttal a súlyok mellett az idő játszotta a főszerepet, a versenyt az nyerte, aki a tíz számot a legrövidebb összidőn belül teljesítette. Végül a nyolcfős mezőnyből hárman is összehozták a maximális 150 pontot.

„Életemben nem próbáltam még így tíz versenyszámot egymás után megcsinálni – nyilatkozta a PSL Trophyról Juhász Péter a Prémium Strongman League tízpróbája után. Ha csak az utolsó számot és a súlyokat nézzük, a hordópakolás önmagában szokott egy versenyszám lenni, itt meg ez volt az utolsó...

A mádi klasszison végül ezen a napon sem lehetett kifogni, a maximális 150 pontot összegyűjtve, a kiírásnak megfelelően jobb szintidejének köszönhetően nyerte meg a versenyt Molnár Zsolt és Kovács Ferenc előtt. Bár mint mondja, egyáltalán nem volt könnyű dolga, és az utolsó versenyszám utolsó hordójánál könnyen borulhatott volna minden, amit addig a versenyen felépített...

„Külön nem készültem erre, otthon egyébként sem tudnám rávenni magamat hasonlóra, ehhez kellettek a versenykörülmények. Annyi tanácsot kaptam a többiektől az elején, amit akkor még nem értettem, hogy ne álljak meg pihenni. Az utolsó versenyszám felénél jöttem rá, mire gondolhattak. Igyekeztem végig egy gyors, erős tempót tartani, úgy érzem, jók is voltak a részidők és miután a 120 kilogrammos és a 140-es hordót is feltettem az állványra, akkor döntöttem úgy, van még egy percem, ráérek picit pihenni. No azt nem kellett volna, ott azt éreztem, kijött a testemen minden, amit előtte csináltam. A 160-as még megvolt, a 180-ast aztán második kísérletre is csak hajszál híján tudtam feltenni, ha leesett volna, valószínű ott hagyom, mert éreztem, képtelen lennék feltenni újra a görcs miatt."

Hozzátette, a hordópakolás összességében így is kellemes csalódást jelentett számára, előzetesen ugyanis arra készült, sokkal nagyobb kihívás lehet két perc alatt teljesíteni a számot – utólag viszont amondó, ha nem követi el a stratégiai hibát a pihenő beiktatásával, úgy sokkal gyorsabban is képes lett volna teljesíteni a feladatot.

A közép-európai Prémium Strongman League első szezonja jövő héten Visegrádon zárul. A szuperdöntőt az idény közben legtöbb pontot gyűjtő Juhász Péter kezdi majd az élről.