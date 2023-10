Amputálni kellett a Grand Slam-döntős teniszező végtagját

Egy fertőzés következtében amputálni kellett a korábbi kiváló teniszező, majd teniszedző, Peter Lundgren bal lábát.

A jelenleg 58 éves, svéd Lundgren – aki az utóbbi időben már visszavonult a profi tenisz világától – vasárnap a közösségi oldalán árulta el, hogy nemrégiben lábamputáción esett át.

„Sajnos 10 napja amputálni kellett a lábamat egy fertőzés következtében, miután a törött bokám nem gyógyult megfelelően a 2-es típusú cukorbetegségem okozta rossz keringés miatt – írta Lundgren. – Jelenleg jól érzem magam, hamarosan elkezdődik a rehabilitációm."

A játékosként párosban Australian Open-döntős, egyéniben wimbledoni nyolcaddöntős exteniszező edzőként azzal vált ismertté, hogy ő irányította 2000 és 2003 között Roger Federert, aki az első Grand Slam-címét is vele nyerte meg. Lundgrennek később többek között Stan Wawrinka, Marcelo Rios, Marat Szafin és Grigor Dimitrov is a tanítványa volt, valamint egy ideig a brit Davis-kupa-válogatottat is vezette – Szafin a 2005-ös Australian Openen például az ő irányítása alatt győzött.

