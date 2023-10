Óriási bajban Milák Kristóf: drámai hírek érkeztek az olimpiai bajnok úszóról

A krízisbe került olimpiai bajnok úszó, Milák Kristóf körüli helyzetről megdöbbentő és drámai részleteket árult el a klasszis sportoló korábbi edzője, Selmeci Attila.

A nyári fukuokai világbajnokságot fizikális és mentális okokra hivatkozva kihagyó Milák Kristóf az edzéseket szeptember elején kezdte újra, ám a hétvégi budapesti világkupát így is kihagyta. Az olimpiai, világ- és Európa-bajnok úszó nemrég elárulta, mostantól csak és kizárólag a jövő évi párizsi ötkarikás játékokra koncentrál, majd korábbi edzője, Selmeci Attila megdöbbentő és drámai részleteket árult el a klasszis sportoló körüli helyzetről.

"Nyolc évet dolgoztam együtt Kristóffal, ennyi azért igencsak huzamos időnek számít ahhoz, hogy elmondhassuk, megismertünk valakit. Nos, elég komoly problémának tűnik, amit most külső szemlélőként látok.2017 óta Kristóf egyfolytában prés alatt van. Minden világversenyen indult és mindenhonnan érmekkel tért haza, vagyis felülmúlta önmagát. Ezek után elfogadható érvelésnek tűnt, hogy miért akart az elmúlt nyáron pihenni" - mondta egykori tanítványáról Selmeci Attila, aki szerint Milák Kristófnak mentális és lelki támogatásra van szüksége, mert nagyon nehéz időszakot él át.

"Én úgy gondolom, hogy egy olyan periódusban van mentálisan, hogy magába zárkózik és nehéz beférkőznie oda belülre bárkinek. Én most itt szeretnék megfogalmazni egy kérést: most Milák Kristófnak különösen nagy segítségre és mentális támogatásra van szüksége. Ez nem úszás szakmai probléma, hanem mentális elbizonytalanodás, amelyre már volt példa vele kapcsolatban. Úgy értesültem, hogy már egy jó ideje nincs mellette mentális szakember, aki segítené most őt. Mindenképpen mentális és lelki támogatásra van most szüksége, mert mostanában különösen nehéz pillanatokon megy keresztül" - tette hozzá az olimpiai bajnok úszó korábbi edzője, majd nagy vonalakban elárulta, mit kellett átélnie Miláknak a közelmúltban.

"Nehéz erről beszélni, és nincs is felhatalmazásom, hogy részletekbe menjek, de drámai dolog történt Kristóf életében. Elvesztette egy nagyon közeli hozzátartozóját a közelmúltban, ami egészen biztos, hogy tovább nehezítette a helyzetét és talán még inkább "becsukta" őt" - írta meg a mandiner.hu, milyen drámai történésre világított rá Selmeci Attila.

"Lehet, hogy egy teljesen egyedi, a világtól távol zajló programot kellene neki összeállítani, amellyel most kiemelnék őt ebből a fájdalmas, vagy nehezen viselhető közegből! De, még egyszer mondom, nem tippeket akarok adni, csak én is aggódva figyelem ezt hatalmas tehetséget" - tette hozzá Milák Kristóf egykori edzője, aki Tokióban olimpiai aranyéremhez segítette a magyar úszót.

