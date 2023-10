Mi az a furcsa játék, amit közvetlenül halála előtt Matthew Perry játszott?

Egy különleges sportág szerelmese volt a hétvégén elhunyt hollywoodi szupersztár, Matthew Perry, akit mindenki a Jóbarátok Chandlerjeként ismert.

Matthew Perry imádta a pickleball nevű játékot, amit órákkal a halála előtt is gyakorolt, egykori edzője, Matt Manasse elmondása szerint.

A Pickleball a leggyorsabban fejlődő sportág jelenleg, mely a tenisz a tollaslabda és a ping-pong keresztezéséből jött létre. A játékot ütőkkel, műanyag labdákkal egy tollaslabda méretű pályán és a teniszhálónál picit alacsonyabb hálónál játsszák. Az USA-ban 1965-ben feltalált játék néhány éve jelent meg Európában.

"Múlt héten beszéltem vele, remekül volt azok alapján, amit hallottam és láttam. Ez a legrosszabb az egészben, hogy vidám volt és felvillanyozott" - mondta az NBC-nek Matt Manasse, aki szerint Matthew Perry szombaton, a halála előtt is sportolt.

"Két éve kezdtünk el együtt gyakorolni, nagyon sok edzőpartnert szereztem neki, mindenkivel szívesen játszott, sokan kezdték ezt a sportot egyfajta gyógyulás mentén. Matthew is hamar megszerette, ő is komolyan vette, ez is a felépülésének egy része volt, segített neki józan és tiszta életet élni" - mondta Manasse.