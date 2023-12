Leköpte a szurkolóit a világbajnok sportoló - videó

Mathieu van der Poel nyerte a cyclocross-világkupa idei utolsó versenyét a hollandiai Hulstben. A terepkerékpárosról mégsem az újabb sikere, hanem a verseny közben mutatott gusztustalan megnyilvánulása miatt beszélnek, noha a tettét Van der Poel megpróbálta megmagyarázni.

A korábban tinédzserekkel is verekedő holland kerékpáros idén az országúti mezőnyversenyben is világbajnoki címet szerzett, de a cyclocrossban ötszörös világbajnok Van der Poelnek a fő szakágában is maradtak tervei 2023-ra. A 28 éves sportoló kiválóan, sőt megállíthatatlanul is szerepel a terepkerékpáros világkupában, legutóbb egymás után a hetedik versenyét is megnyerte.Van der Poel azonban a hulsti futam után azzal került be a hírekbe, hogy az élen haladva az őt hergelő szurkolók felé köpött.

Sört, vizeletet és kritikát is kapott Van der Poel

A hírek szerint az azon a helyen álló (állítólag belga) drukkerek korábban vizeletet és sört öntöttek Van der Poel felé, emellett pedig rengeteg sértést kiabáltak be neki.

„Egész évben ez történik, és már elegem van belőle. Nem hagyták abba a kiabálást, még a bemelegítés alatt sem. Hogy mit kiabáltak, az jobb, ha tőlük kérdezik meg, mert én nem fogom megismételni. De ezeknek a megnyilvánulásoknak nincs helye a mi sportunkban" – mondta ő az esetről.

A közösségi médiában a hozzászólókat nem hatotta meg ez a magyarázat, a "profikhoz méltatlan viselkedéséért" rengeteg kritikát kapott Van der Poel. A Nemzetközi Kerékpáros-szövetség (UCI) végül 250 svájci frankos pénzbírságra büntette a holland kerékpárost.