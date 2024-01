Drámai mérkőzésen kapott ki a hosszú idő után visszatérő Grand Slam-győztes teniszező - videó

Marin Cilic három szettben vereséget szenvedett Jan-Lennard Strufftól a 662 ezer dollár (232 millió forint) összdíjazású hongkongi keménypályás tenisztorna első fordulójában. Rafael Nadal visszatérése jobban sikerült, a spanyol teniszező továbbjutott a brisbane-i torna második fordulójába.

Marin Cilic 9 meccslabdáról kapott ki

A korábbi US Open-győztes Cilic legutóbb július 24-én lépett pályára, azóta sérülés miatt nem játszott. Hongkongban, a világranglista-25. Struff ellen úgy tűnt, minden jól alakul, hiszen 6:4, 5:2-re is vezetett a horvát teniszező. Innen azonban a német ellenfele vissza tudott jönni, és a második játszmában 5 meccslabdát is hárítva, rövidítésben kiegyenlített. A döntő szett aztán szintén fordulatosan alakult, 6:5-nél Cilic újabb 3 meccslabdát nem használt ki, majd a tiebreakben is volt még egyszer egy labdára a győzelemtől, ám végül Struff volt az, aki élt a második mérkőzéslabdájával, és továbbjutott a legjobb 16 közé.

Rafael Nadal legyőzte Dominik Thiemet

A keddi nap másik nagy visszatérőjének, az egyes mérkőzést legutóbb tavaly januárban játszó, 22-szeres GS-győztes Rafael Nadalnak szintén nem volt könnyű dolga, hiszen az egykori US Open-bajnok, az utóbbi időben szintén sérülésekkel bajlódó Dominic Thiem volt az ellenfele. A brisbane-i torna első körében azonban Nadal a régi arcát mutatta, és 7:5, 6:1-re legyőzte az osztrák riválisát. A nyolcaddöntőben az ausztrál Jason Kubler lesz Nadal ellenfele.

Nadalnak ez volt az 1069. ATP-sikere egyesben, amivel megelőzte a ranglistán ötödik Ivan Lendlt, és 19 sikerre megközelítette Novak Djokovicsot. A lista élén Jimmy Connors áll 1274 győzelemmel.

A korábbi spanyol világelső többek között ilyen varázslatos ütésekkel kápráztatta el a szurkolókat: