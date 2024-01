Milák Kristóf már edz, de vízben még nem volt

Csütörtökön, a Sportrádió Sportreggel című műsorában Gergely István, a Budapest Honvéd ügyvezető elnöke beszélt az olimpiai bajnok Milák Kristófról is.

Milák Kristóf tavaly kihagyta a fukuokai vizes-világbajnokságot, majd a 23 éves úszó a hírek szerint teljesen abbahagyta az edzéseket is, és sokáig eltűnt a nyilvánosság elől. A közösségi médiában szilveszter estéjén felbukkant, Schmidt Ádám sportért felelős államtitkárral és Kovács Katalin egykori olimpiai bajnok kajakossal együtt pózolt egy fényképen. A Sportrádióban a klubja ügyvezető elnöke, a korábbi olimpiai bajnok vízilabdázó, Gergely István osztotta meg a legfrissebb híreket Milákról.

Gergely István: Milák szárazföldön már edz

„Annyit tudok mondani, hogy ő már edz. Vízben még nem volt, de szárazföldi edzéseket tart, gyógytornára jár. A napokban a vizes edzéseket is valószínűleg elkezdi. Az, hogy ott lesz-e az olimpián és ott hogy szerepel, csak rajta múlik. Az biztos, hogy minden körülmény adott ahhoz, hogy ő ott tudjon lenni és jól is tudjon szerepelni. De ez az ő sorsa, az ő döntése, az ő vállalása" – mondta Gergely István, aki biztosított mindenkit arról, hogy a Budapest Honvéd végig támogatja az olimpiai bajnok úszót.

Az ügyvezető elnök hozzátette, a kihagyással Milák riválisai a pillangószámokban minden bizonnyal felbátorodnak és nagyobb önbizalommal állnak majd rajtkőre vele szemben, de a magyar úszó szerinte ezen – ha akar – felül tud emelkedni.

Gergely nem érti Milákot

„Mostanság is szoktunk beszélni. Őszintén szólva nem értem, hogy ha valaki 23 éves, ilyen tehetséggel van megáldva, és még nagyon sok érem van a tarsolyában, (...), akkor miért nem tesz érte. Sokan szenvednek-küzdenek azért, hogy legalább egy kvótát megszerezzenek az olimpiára, de neki más a sikernek az íze, talán nem annyira fogta meg őt, mint engem vagy más olimpiai bajnokokat – nyilatkozta Gergely István. – Ugyanakkor ezért nem hibáztathatjuk, mert ez az ő élete. Mindennek van valami következménye, hogy ebből siker vagy kudarc lesz, azt neki kell viselnie és nem másnak."

Milák Kristófot nem közpénzből tartja el a Honvéd

Gergely István hozzátette, ügyvezető elnökként és barátként is érez felelősséget Milák Kristóffal kapcsolatban, majd kiemelte, nem összehasonlítható az élsportolók élete a hétköznapi miunkavállalókéval.