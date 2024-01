Prostikkal és milliós órákkal dicsekedett a közösségi médiában - most börtönbe mehet

Kedden kezdődik Anders Besseberg pere egy buskerudi bíróságon. A Nemzetközi Biatlon Szövetség korábbi elnöke nagyon súlyos korrupciós vádakkal néz szembe, és ha bűnösnek találják, akár tíz év börtönt is kaphat.

A 77 éves norvég Besseberg 1992 és 2018 között vezette a Nemzetközi Biatlon Szövetséget (IBU), azonban a tisztségből történt távozása előtt már vizsgálatok sora indult ellen. 2017-től kezdve ugyanis egymás után kerültek elő a szekrényből a huszonhat éves elnöksége alatt oda betuszkolt csontvázak. Így aztán Besseberget sikkasztással, megvesztegetéssel, az orosz doppingesetek módszeres elsikálásával is vádolják. Előbbi ügyben a norvég, utóbbiban az osztrák hatóságok folytatnak nyomozásokat ellene, írja a norvég TV2 honlapja.

SÚLYOS VÁDAK

2017 őszén előbb a Nemzetközi Doppingellenes Ügynökség (WADA), majd rá egy hónapra az osztrák rendőrségi vizsgálatot indított az orosz doppingügyek kapcsában, amiben Besseberg mellett az IBU akkori főtitkára, Nicole Resch is érintett volt. 2018 áprilisában mindkettejüknél házkutatást tartott az osztrák rendőrség, ahogy az IBU salzburgi székházában is: az osztrák hatóság egy kétmillió norvég korona (kb. 66 millió forint) értékű sikkasztás ügyében lépett fel. Besseberg ezt követően mondott le 26 évig viselt elnöki tisztségéről. A nyomozásokba aztán az osztrákok kérésére beszállt a norvég rendőrség is, 2021. január 28-án pedig megjelent az IBU ún. Külső Felülvizsgálati Bizottságának (ERC) jelentése, az azóta elhíresült "Besseberg-jelentés", amelyben megerősítést nyert az összes korábbi vád.

Tavaly áprilisban pedig a norvég nyomozást folytató Økokrim már konkrét korrupcióval vádolta meg Besseberget: eszerint a sportvezető 343 ezer korona (kb. 11,5 millió forint) értékben három igen drága órát fogadott el az oroszoktól, évekig vette igénybe a számára biztosított prostituáltak szolgáltatásait, fogadott el nagy értékű, egzotikus vadászutakat, valamint nyolc évig használta sajátjaként az IBU egyik partnere által fizetett autót. Mindezzel olykor a közösségi média oldalain is dicsekedett.

BESSEBERG TAGAD, DE VANNAK TANÚK

Anders Besseberg persze rendületlenül tagadja az ellen felhozott vádakat, a TV2 azonban most megszólaltatta Erlend Slokvikot, aki az elmúlt 25 évben számos pozícióban töltött be kulcsszerepet a norvég biatlon szövetségben elnöktől, főtitkáron és csapatmenedzseren keresztül a szövetségi kapitányi posztig.

Tudtuk, hogy kap ajándékokat, de nem tulajdonítottunk neki akkora jelentőséget. De tudtunk a drága órákról és a vadászutakról is, hiszen megmutatta őket, illetve büszkén mesélt róluk. Egyszer mutatott nekem egy 100 ezer koronát (kb. 3,3 millió forint) érő órát, és azt mondta, hogy "ugyan, van még ennél is szebb" - mondta Skovlik, aki ma már persze úgy érzi, nagy hiba volt, hogy annak idején nem kérdezte meg Besseberget, hogy mégis honnan van a drága óra.

Slokvik ugyanakkor meg is védte Besseberget, aki szerinte nem bűnöző, egyszerűen csak túl naiv volt.

"Túl sok időt töltött a poszton, és bele sem gondolt, hogy egyre drágább ajándékokat kap. Lehet, hogy tévedek, és valójában nagyon okos, de szerintem csak naiv volt."

LÁNYOK A JACUZZIBAN

Slokvik szerint nem lehet kétségbe vonni, hogy Besseberg valóban imádta a sportágat, ugyanakkor vezetési stílusa nem volt éppen makulátlan.

"Elnökként nem is kicsit volt zsarnok, ha valami nem úgy ment, ahogy ő akarta akkor igazi paraszt tudott lenni. Dühödt és agresszív volt, ha mi más állásponton voltunk, mint ő, de az biztos, hogy a sportágnak mindig a legjobbat akarta" - mondta Slokvik, aki jelenleg a Norvég Atlétikai Szövetség elnöke.

Slokvik azt a pletykát is megerősítette, amire már Besseberg utódja, Olle Dahlin is tett utalást korábban, miszerint az idős sportvezetőt 2013 és 2018 között rendszeresen ellátták prostituáltakkal az oroszok.

"Nem sokat beszélt ezekről a dolgokról, de egy-két sztorit rendre elejtett azért. Voltak lányok, akik elkísérték egy-egy útjára, és volt, hogy a jacuzziban is együtt ültek - mondta Slokvik, aki nem titkolta, neki is felajánlották, hogy igénybe veheti lányok társaságát.

Erlend Slokvik amolyan koronatanú lehet az ügyben:

Neste onsdag starter en fem episoders dokumentar om skiskytterpresident Anders Besseberg på TV2. Jeg har i over to år vært koblet på dette prosjektet og tror resultatet vil overraske mange.

https://t.co/XDUDMdWXco — Andreas Selliaas (@aselliaas) January 2, 2024

"2000-ben Ukrajnában voltunk a sítájfutó csapattal, amikor a tolmácsunk bemutatott egy hölgyet, miszerint ő lesz a kísérőm. Próbáltam vele beszélgetni, de az oroszon kívül semmilyen nyelven nem beszélt, így nem volt nehéz kirakni, hogy nem is a beszélgetés lett volna a legfontosabb feladata. Pár nappal később a tolmács kerek-perec meg is kérdezte, hogy miért nem élek a hölgy által felkínált lehetőséggel" - mondta a sportvezető a norvég TV2-nek.

Amennyiben Anders Besseberget bűnösnek mondja ki a norvég bíróság, akár tíz év börtönt is kaphat.