Marozsán Fábián szenzációs győzelemmel jutott tovább az Australian Openen

Marozsán Fábián négyszettes győzelemmel bejutott a második fordulóba az ausztrál nyílt teniszbajnokságon.

A világranglistán elfoglalt 65. helyével a legjobb magyarnak számító Marozsán a 2014-ben US Open-győztes Marin Ciliccsel találkozott, pályafutása során először. A 24 éves magyar a héten a nyolcaddöntőig jutott Aucklandben, ahol az első kiemelt szervakirály, Ben Shelton búcsúztatta őt.A 35 esztendős Cilic 2017-ben Wimbledonban és 2018-ban az Australian Openen is döntőt vívott, utóbbiban emlékezetes, ötszettes csatában maradt alul a legendás Roger Federerrel szemben. A horvát óriás egy éve súlyos térdsérülést szenvedett Indiában, a nyáron odahaza, Umagban sikertelenül próbálkozott a visszatéréssel, és másfél hete Hongkongban is kikapott az első fordulóban. Az AO főtábláján védett ranglistájának köszönhetően kapott helyet.

Nagyszerű győzelemmel kezdett Marozsán Fábián

A vasárnapi csatára a háromezer férőhelyes 1573 Arenában került sor, és Marozsán Fábián - aki Valkusz Mátéval ütött be a meccs előtt - három brékkel, 29 perc elteltével már szettelőnyben volt. A rutinos ellenfél azonban tudott újítani, szórta az ászokat, és 43 perc alatt kiegyenlített. A harmadik játszmában ismét a stabilan ütő és hátulról remekül irányító Marozsán volt jobb, 3:2-nél és 5:2-nél is elvette a horvát félelmetes adogatását, így már csak egy szettnyire volt a továbbjutástól. A negyedik felvonás kiegyenlített küzdelmet hozott, mígnem Cilic 6:5-nél megremegett, az első mérkőzéslabdát Marozsán hosszúra ütötte, a másodikat a rivális ásszal hárította, a harmadiknál viszont már "nem volt kegyelem", a Hajdúszoboszló SE sportolója egy tenyeres nyerővel lezárta a 2 óta 34 perces találkozót.

A 22. kiemelt vár Marozsánra

Marozsán Fábiánra a 64 között a 22. helyen kiemelt argentin Francisco Cerundolo vár. A másik két, főtáblán érdekelt magyar játékos közül Fucsovics Márton a 13. kiemelt bolgár Grigor Dimitrovval, míg a selejtezőből a legjobb 128 közé jutott Valkusz Máté a hazai pályán szereplő Max Purcell-lel találkozik az év első Grand Slam-tornájának nyitányán.

Eredmény:

1. forduló (a 64 közé jutásért):

Marozsán Fábián-Marin Cilic (horvát) 6:1, 2:6, 6:2, 7:5