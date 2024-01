Szigorítják a sportolókra vonatkozó szabályokat a párizsi olimpián

A Nemzetközi Olimpiai Bizottság (NOB) elkészítette a közösségi médiában megjeleníthető posztokra vonatkozó előírásait az idei párizsi játékokon szereplő sportolók számára.

Az insidethegames.biz portál híre szerint a NOB azt közölte, hogy az olimpia ideje alatt a versenyzők élőben nem jelentkezhetnek be közösségi felületeiken, de képeket, audio- és videótartalmakat közzétehetnek, utóbbiak hossza pedig legfeljebb két perc lehet. Az "élőzés" mellett a mesterséges intelligenciával készült anyagok posztolását is tiltja a NOB friss szabályzata, amely arra is kitér, hogy a tartalmaknak az olimpiai mozgalom értékeivel összhangban kell lenniük, illetve mások személyiségi jogait nem sérthetik - közös fotó és videó csak az adott személy beleegyezésével jeleníthető meg -, és nem lehetnek kirekesztőek, illetve ízléstelenek.

Ezekre az eseményekre vonatkoznak a szigorú szabályok

A szabályok a megnyitó és záróünnepségre is vonatkoznak, valamint az olimpiai falura, a verseny- és edzéshelyszínekre. A versenyekre további korlátozások is érvényesek, ugyanis az adott szám rajtja előtt maximum egy órával lehet feltölteni tartalmat, a verseny után pedig csak akkor, amikor az adott sportoló már elhagyta a vegyes zónát és a doppingellenőrzés helyét. Ezen felül csak saját telefonnal készült fotó megjelenítése engedélyezett és semmilyen reklám nem jelenhet meg a felvételeken, ugyanakkor az olimpikonok név és termék említése nélkül köszönetet mondhatnak támogatóiknak posztjaikban.

A NOB már korábban létrehozott egy internetes zaklatások elleni szolgálatot, amely figyeli és valós időben jelenti a sportolókat ért támadásokat a közösségi médiában. A párizsi olimpiai faluban működik majd egy mentális egészség-zóna, ahol szakemberek segítségét kérhetik az olimpikonok.