Döbbenetes sportbotrányt robbantott ki a korábbi magyar olimpikon

A korábbi kerékpárversenyző, Eisenkrammer Károly fegyelmi vizsgálatot indított a Magyar Kerékpáros Szövetség (MKSZ) ellen, mert állítása szerint az egyik magyar versenyzőt, Szalontay Sándort magára hagyták a hollandiai pályakerékpáros Európa-bajnokságon.

Eisenkrammer Károly, aki az 1992-es olimpián egyéniben indult az országúti versenyen, a Facebookon megosztott posztjában felháborodva adott hangot elégedetlenségének azzal kapcsolatban, ami a pályakerékpáros Európa-bajnokságon történt.

"A mai napon (egyesületi vezetőként) fegyelmi vizsgálatot kezdeményeztem az MKSZ pálya szakág vezetésével szemben. Az okok szépen gyűltek már régóta. Nem egyedi a probléma, de sokat elárul a helyzetről a múlt pénteki történet a hollandiai pálya Eb-n. Idézek a saját fegyelmi bejelentésemből (amit egyébként csatoltam is): "... 15:47-kor kezdődtek a sprint futamok a legjobb 8 közé jutásért.

Ekkor már azonban nem volt a csarnokban sem a magyar szakágvezető, sem az edző, sem a szerelő. Hanem Lovassy Rómeó kiesése után összecsomagoltak és elhagyták a magyar bokszot, elmentek - egyedül hagyva a magyar bokszban az egyetlen, még versenyben levő magyar kerékpárost" - írta posztjában Eisenkrammer Károly, a Tour de Hongrie főszervezője.

Ez nem csupán Szalontay Sándorral (és a klubjával) szemben volt gyalázatos viselkedés, hanem egyben nemzetközi szinten is leégeti a Magyar Kerékpáros Szövetséget. Sanyit egy lengyel edző indította a futamában - ami sajnos már nem is meglepő, ehhez hozzá van szokva a sportág. Olyan hangulat olyan viselkedésminták égtek be az elmúlt években a magyar pálya szakágnál, hogy azt normálisnak tekintik a külföldi szakemberek is, hogy a világ egyik legjobb sprinterét egyedül hagyják a világversenyeken és más országoktól kénytelen segítséget kérni - miközben a magyar szakvezetés is ott van valahol a csarnokban (vagy a szálláson)" - olvasható többek között a korábbi kerékpárversenyző megosztott posztjában.

Így reagált a Magyar Kerékpáros Szövetség

Az esetre a Magyar Kerekpáros Szövetség szintén a Facebookon reagált, arra kérve minden érintettet, hogy tartózkodjanak a rágalmazó megnyilvánulásoktól.