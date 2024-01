Megváltozott az élete, szívmelengető üzenetet küldött a dartsvilág 16 éves csodatinije

A darts 16 éves csodatinije, Luke Littler szívmelengető üzenetet küldött a rajongóknak, amelyben többek között elárulta, hogy a vb-döntő óta teljesen megváltozott az élete.

Teljesen megváltozott Luke Littler élete

A 16 éves játékos ezen a héten a Bahrein Darts Mastersen játszik majd, ahol a reményei szerint ott folytatja, ahol a londoni vb-n abbahagyta.

Littler ugyanis szint teljesen ismeretlenként robbant be a PDC darts-világbajnokságon, amikor az Alexandra Palace-ban debütálóként egészen a döntőig jutott, ahol végül Luke Humphries állította meg.

A mesebeli menetelése során így is 200 ezer fontot nyert, és a 32. helyre lépett előre a világranglistán, ráadásul helyet szerzett magának a Premier League-ben is. A tinédzser a szenzációs teljesítményt követően most ragadta meg az alkalmat, hogy megköszönje a rajongóinak a támogatást.

Az X-en - korábban Twitter - írt Littler a követőinek:

„Csak szeretném megköszönni mindenkinek a támogatást. Az életem jelentősen megváltozott az elmúlt hetekben, egész egyszerűen lehetetlen mindenkinek válaszolni. Csak egy fiatal gyerek vagyok, aki egy álmot él. Remélem, sokakat inspiráltam a jövőre nézve."

Sir Alex Fergusonnal és Wayne Rooney-val is találkozott

Littler a vb-csoda óta az Instagramon túllépte az egymillió követőt, ráadásul a gyerekkori álmát valósította meg azzal, hogy találkozhatott a Manchester United-Tottenham meccsen Sir Alex Fergusonnal és Wayne Rooney-val is az Old Traffordon.