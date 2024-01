Drámai részletek derültek ki a világ legjobb lesiklójának elképesztő bukásáról

A 2020-as összetett vk-győztes Aleksander Aamodt Kilde múlt szombaton, a wengeni lesiklóversenyen bukott hatalmasat az alpesi sízők világkupa-sorozatában. Mint kiderült, az első hírekkel ellentétben nincs nyílt törése, ennek ellenére a sérülései olyan súlyosak, hogy véget ért számára a szezon. Kilde egy interjúban beszélt a részletekről.

A 31 éves norvég síelő, aki az elmúlt két szezonban megnyerte a lesiklás szakági világkupáját, betegen állt rajthoz a világ egyik legveszélyesebb pályáján. Kilde a wengeni lesikláson közvetlenül a cél előtt bukott, nagy sebességgel a védőhálóba csapódott, és mentőhelikopterrel szállították kórházba. Az első hírek arról szóltak, hogy nyílt törést szenvedett a jobb lábszárában, ám a helyi klinika másnap azt közölte, hogy Kilde vágásos sérülést szenvedett – emiatt vérzett erősen a lába –, emellett kificamodott a válla.

Szinte semmire nem emlékszik Kilde, aki még sosem élt át ilyen fájdalmat

Kilde szerdán az innsbrucki kórházi ágyából a Viaplaynek adott interjút, amiben elárulta, hogy csütörtökön újabb műtét vár rá, de beszélt a balesete részleteiről is.

„A vágás mély, szinte csontig érő volt. Amikor a hálónak csapódtam, megvágtam a vádlim, és sok vért vesztettem. Elvesztettem néhány idegszálamat is, de szerencsére a motoros idegek épek. Vannak olyan idegkárosodások, amelyekből sokáig tart felgyógyulni, ez az, ami az egészben a legkomolyabb – nyilatkozta Kilde, akinek legalább hat hétig gipszet kell viselnie. – Nagyon gyorsan történnek a dolgok. Arra emlékszem, hogy az utolsó előtti kanyarban történt a baleset. Elestem és erős fájdalom érte a vállam. Aztán már csak kevés dologra emlékszem, gyakorlatilag semmire.

A 31 éves sportoló hozzátette, hogy a körülményekhez képest jól van, de hatalmas fájdalmai vannak és voltak.

„Csak a vállamra tudtam gondolni, és arra, hogy mennyire fáj. Még soha nem tapasztaltam ilyen fájdalmat.

Shiffrin végig támogatta Kildét

A lábműtéten átesett síelő a kórházi ágyáról már vasárnap posztolt képeket a barátnőjével, az ötszörös összetett vk-győztes amerikai Mikaela Shiffrinnel. Kilde elárulta, nagy segítséget nyújtott neki az orvosok és Henrik Legernes gyógytornász mellett az amerikai klasszis.