Háború, sztrájk, járvány és egy tehetségkutató is tönkretette már a világ legnagyobb sporteseményeit

Az elmúlt években számos példát láttunk arra, hogy külső körülmények mennyire megtudják bolygatni a sportéletet. Elég csak a közelmúltból a koronavírus-járványra gondolni, ami teljesen felforgatta, sőt megbénította. A történelemben azonban többször is akadt olyan speciális helyzet, ami azt eredményezte, hogy egy-egy sport világesemény veszélybe került, emiatt pedig rendhagyó módon törölni, vagy halasztani kellett. Ezeket gyűjtöttük most egy csokorba.

Totális káosz közepette kezdődött meg január elején a németországi férfi kézilabda-Európa-bajnokság. A német vasutasszakszervezet (GDL) két nappal a torna rajtja előtt több napos sztrájkot rendelt el az állami vasúttársasággal (Deutsche Bahn) kialakult bérvitában, így szinte teljesen leállt a vonatközlekedés az országban. Ez azért is volt roppant kellemetlen, mert a DB a hivatalos szállítója az Eb-n érdekelt csapatoknak, illetve a további akkreditált személyeknek, valamint a szurkolók közlekedését is megnehezítette a sztrájk. Bár közlekedés szempontjából a felütötte a fejét a bizonytalanság és a teljes káosz, amelynek közepette a szervezők is tehetetlenek voltak, ám a német mezőgazdasági munkások és gazdák országszerte zajló tüntetései nem jelentettek olyan fenyegetést ami veszélyeztette volna a kézilabda Európa-bajnokság megrendezését.

Azonban a közelmúltban nem egyszer láttunk már olyan esetet – első sorban a koronavírus miatt – hogy a világban tapasztalható súlyos problémák, külső körülmények miatt nem volt más megoldás, mint elhalasztani, átütemezni a versenyek időpontját. Ennek kapcsán összegyűjtöttük a legkirívóbb eseteket, amikor egyéb okok miatt kellett törölni sporteseményeket.

Elmaradt sportesemények az I. és a II. világháború alatt

Az olimpiát széles körben a világ legnagyobb sporteseményének tartják. 1896 óta rendeznek – hagyományosan négy évente – nyári olimpiai játékokat, ám a történelem során mindössze háromszor törölték csak. Először 1916-ban, az I. világháború miatt nem került sor az ötkarikás játékokra, amelyet Berlinben tartottak volna. A német főváros 20 év múlva, 1936-ban pótolta az elmaradt rendezést, a hírhedté vált berlini olimpia a nemzetiszocialista Németország propagandarendezvényeként vonult be a köztudatba. Az I. világháború és következményei Magyarországot is érintették az olimpiarendezés szempontjából, 1920-ban ugyanis Budapest lehetett volna az ötkarikás játékok házigazdája, a háború veszteseként azonban Magyarország nem lehetett rendező, és részt sem vehetett az olimpián, amelyet végül a belga Antwerpenben rendeztek meg.

A II. világháború miatt további két olimpiát töröltek el, az 1940-est, aminek Tokió adott volna otthont, majd az 1944-es londoni ötkarikás játékokat. Ez azt jelentette, hogy az olimpia történetében először töröltek két egymást követő alkalommal. Majd 12 év várakozás után 1948-ban ismét megrendezték az olimpiát a brit fővárosban. Ám nem csupán a nyári ötkarikás játékok maradtak el, hiszen akkoriban még a téli olimpiát ugyanabban az évben rendezte a rendezőország, vagyis 1940-ben Szapporo adott volna otthont a téli játékoknak, de erre sem kerülhetett sor. Majd 1944-ben a Cortina d'Ampezzóba tervezett téli olimpia is elmaradt. Cortina aztán tíz évvel később, 1956-ban otthont adhatott a játékoknak, illetve 2026-ban Milánóval közösen ismételten megkapta a rendezés jogát.

A II. világháború a labdarúgó-világbajnokságokat is súlyosan érintette, tizenkét éven át nem rendeztek vb-t. Az 1942-es vb-nek még a házigazdáját sem választották ki, amikor a háború miatt törölni kellett az eseményt. A háború után hosszú évekbe telt, míg a világ olyannyira talpra állt, hogy labdarúgó világeseményt tudjon rendezni, így legközelebb 1950-ben Brazíliában került sor foci vb-re. A mezőny meglehetősen hiányos volt, többek között a keleti blokk országai és a titkos esélynek tartott magyar válogatott már a selejtezőn sem vett részt.

Káosz a járványok miatt

A koronavírus-járvány kitörése 2020-tól teljesen felforgatta, sőt le is állította a sportéletet. Ekkora mértékben korábban nem igazán látott káosz tört ki, ugyanis sorra kezdték el leállítani a különböző sportágak bajnokságait, majd törölni, vagy halasztani a sporteseményeket. A világesemények két legnagyobb áldozata kétségkívül a tokiói olimpia és a labdarúgó Európa-bajnokság volt.

Az olimpiát 2020. július 24. és augusztus 9. között kellett volna megrendezni, ám a vírushelyzet miatt az országok nem voltak hajlandóak elengedni a sportolóikat Japánba a játékokra. A történelmi döntéssel az olimpiai bizottság a halasztás mellett döntött. Ez volt az első alkalom, hogy elhalasztottak egy olimpiát (a világháború miatt törölték a világeseményt). Végül egy év csúszással, 2021. július 23. és augusztus 8. között lezajlott a tokiói olimpia, amelyet a magyar küldöttség 6 arany-, 7 ezüst- és 7 bronzéremmel zárt.

A másik nagy kontinentális torna a foci Eb volt, amelyet 13 ország egy-egy városában rendeztek meg. Eredetileg 2020. június 12. és július 12. között kellett volna, ám az egyre súlyosodó járványhelyzet ezt meggátolta, így 2020 márciusában az Európai Labdarúgó-szövetség (UEFA) tagországai egy éves halasztásról döntöttek. A foci Eb-k 1960 óta íródó történetében korábban nem volt hasonlóra példa.

Végül a 2021-es Eb-re - amelyen a magyar válogatott is szerepelt - 26 játékost nevezhettek a szövetségi kapitányok, hogy az esetlegesen fertőzött futballisták kiesése minél kevésbé befolyásolja a csapatok teljesítményét.

A Covid-19 világjárvány nem csak a futballban, de az egész világon óriási pusztítást végzett. Többek között a 2020-as Thomas Kupa, vagyis a férfi tollaslabda csapatvilágbajnokság is elmaradt. A kétévenkénti világversenyt 2020. augusztus 15-23 között rendezték volna Dániában, végül először októberre tűzték ki a verseny új időpontját, majd a tomboló járványhelyzet miatt még kétszer módosítottak rajta, végül pedig több mint egy évvel az eredeti kiírás után, 2021. októberében bonyolították le a tornát.

Tragédiába torkollott bajnokságok

A koronavírus-járványhoz talán leginkább az 1919-es Stanley-kupában történt járvány kitörés hasonlítható. Az Egyesült Államok és Kanada az NHL-ben szereplő legjobb jégkorongcsapatai minden évben versengenek a rangos trófeáért, azonban több mint száz éve a spanyolnátha miatt nem avattak győztest a torna történetének 26. kiírásában.

A járvány miatt a Montreal Canadiens játékosai megbetegedtek a Seattle Metropolitans elleni döntő hatodik összecsapása előtt, aminek következtében rengeteg kanadai hokist vittek kórházba magas láz miatt. A Canadiens edzője, George Kennedy, valamint Joe Hall pedig meghalt az influenzában. Ezek után az egészségügyi illetékesek félbeszakították a döntőt, és végül nem hirdettek győztest abban az évben.

Az egyiptomi élvonalbeli labdarúgó-bajnokság küzdelmeit két egymástól különálló incidens miatt függesztették fel két évre. Először a 2011/2012-es szezonban szakították félbe a bajnokságot a Port Said Stadionban történt katasztrófa miatt, ahol az al-Ahli és az al-Masry szurkolói csaptak össze. A zavargásokban összesen 74 ember halt meg, és több mint 500-an megsérültek. Ezután közel három évig üres lelátók előtt zajlottak a mérkőzések. Majd a 2012/13-as idényben az egyiptomi puccs miatt törtek ki lázadások, ami a futballesemények törléséhez vezetett.

Vita miatt furcsa véget ért a világbajnokság

1886 óta rendeznek sakkvilágbajnokságot, ám olyan szokatlan dolog, mint ami 1975-ben történt, sem előtte, sem utána nem fordult elő egyetlen vb-n sem. A világbajnoki cím a regnáló világbajnok Bobby Fischer, és a világbajnokjelöltek versenyén győzedelmeskedő, Anatolij Karpov között dőlt volna el, ám az amerikai olyan követelményeket támasztott a vb lebonyolításával és szabályaival kapcsolatban, amit a Nemzetközi Sakkszövetség (FIDE) csak részben fogadott el. Mivel nem sikerült teljes mértékben kompromisszumot kötni, így az lett a vége, hogy Fischer nem volt hajlandó megvédeni a címét a kihívó Karpov ellen, aki így a döntőben játék nélkül lett a sakkozás 12. világbajnoka.

Tiszavirág-életű játékok

A Nemzetközösségi Téli Játékoknak különös története van. Először 1956-ban hozták létre a Nemzetközösségi Játékok mintájára, ennek ellenére tiszavirág-életű lett ez a sportesemény – legalábbis papíron. Kategóriájában a téli olimpiai játékok után a második legnagyobb eseményre csupán három alkalommal került sor: 1962-ben, 1966-ban és 1968-ban – mindet Dániában rendezték. Szóba került, hogy a Nemzetközösségi Téli Játékokat 2010-ben újjáélesztik, és Indiában ismét megrendezik az újdelhi Nemzetközösségi Játékok keretein belül. Ez azonban nem valósult meg, és végül törölték az eseményt.

Sztrájkok és pénzügyi nehézségek

1936-ban a Le Mans-i 24 órás autóversenyt a nagy gazdasági világválság következtében nem tudták megrendezni. Az 1929-es válság Franciaországot is súlyosan érintette, különösen az 1930-as évek közepére váltak a munkások igazán elégedetlenné. 1936 júniusában az egész országban sztrájkoltak a munkások, így nem akadt elég ember, aki lehetővé tette volna a legendás autóverseny megrendezését.

2004-2005-ben a teljes NHL-szezont el kellett törölni, miután a szövetség és a játékosok nem tudtak megegyezni a bérekről és a pénzügyi juttatásokról. A munkajogi vita következtében az 1919-es spanyolnátha-járvány után másodszor nem tudtak Stanley-kupa-győztest sem hirdetni. Nem ez volt az egyetlen hasonló példa a tengerentúlon, hiszen szintén sztrájk miatt az MLB 1994/95-ös idényét is törölték.

A labdarúgó klubvilágbajnokságot 2001-ben mindössze másodszor rendezték volna meg, tizenkét résztvevő csapattal, köztük a Real Madriddal. A nemzetközi szövetség (FIFA) marketing partnere, vagyis a svájci ISL azonban csődbe ment, így a pénzügyi nehézségek miatt nem törölték a spanyolországi tornát, a következő klub-vb-re pedig négy évvel később, 2005-ben került csak sor.

Természeti katasztrófák, terrortámadások

Miközben az 1989-ben az észak-amerikai profi baseball-liga (MLB) döntőjének (World Series) harmadik meccse elkezdődött volna San Franciscóban, a várost 7,2-es erősségű földrengés rázta meg. A tét óriási volt, mivel az első két találkozót az Oakland nyerte a San Francisco Giants ellen, így az első sikerre váró hazai szurkolók szép számmal kilátogattak a Candlestick Parkba. A meccs kezdete előtt már 62 ezren nézték a bemelegítést. Aztán néhány perccel később földrengés rázta meg a várost, és lett az első természeti katasztrófa, amit a tévé élő adásban közvetített.

A földrengésben csodával határos módon csak 63 ember halt meg, a sebesültek száma pedig 3500 körül volt. Sok szakértő később úgy fogalmazott, hogy a meccs délutáni kezdési időpontja nagymértékben hozzájárult ahhoz, hogy nem lett több halálos áldozata a katasztrófának, mivel sokan az otthonukban vagy bárokban nézték a meccset, így a szokásos kedd délutáni csúcsforgalomhoz képest nagyon kevesen voltak az utakon. A földrengés miatt a meccset félbeszakították, majd 10 nappal később megismételték, amelyen az Oakland Athletics nyert, és végül 4-0-s összesítéssel az 1989-es World Seriest is bezsebelte.

Kevesebb, mint 48 órával a 2012-es New York Marathon rajtja előtt Michael Bloomberg polgármester bejelentette, hogy a versenyt törlik a Sandy hurrikán által okozott károk miatt. A bejelentés csupán azért volt meglepő, mert három nappal korábban Bloomberg még azt mondta, hogy a világ egyik legnagyobb létszámú és presztízsű futóversenyét megtarthatják a nagy pusztítások ellenére is. A versenyt a helyreállításnak szentelték volna, és adományokat is gyűjtöttek volna a futóktól egy alapítvány segítségével, ám a New York-i polgármester meggondolta magát, mivel úgy gondolta, hogy a rendezvény megtartása csak vitákat szülne az államban, lévén, hogy ezrek maradtak áram és víz nélkül.

2001. szeptember 11. alapjaiban rázta meg az Egyesült Államokat, sőt az egész világot. A terrortámadás következtében többek között a tengerentúli profi golf sorozatot, a PGA Tour-t, valamint a Tampa Bay Classicot és a profi golfozók világbajnoki sorozatát (WGC) is törölték Missouriban.

Tehetségkutató miatt elmaradt futballmeccs

Néhány éve egészen vicces eset is akadt a svéd labdarúgó másodosztályban, ugyanis 2013 októberében a GIF Sundsvall középpályása, Kevin Walker azért nem tudott megjelenni csapata Assyriska FF elleni bajnokiján, mert a meccs napján az egyik svéd énekes tehetségkutató műsor döntőjében versenyzett. A Pop Idol nevezetű tehetségkutató közvetítési jogait azonban ugyanaz a TV4 csatorna birtokolta, amely a futball liga jogait is, így nemes egyszerűséggel elhalasztotta a mérkőzés időpontját, hogy a játékosnak ne kelljen lemaradnia a mérkőzésről. Ráadásul Walker az egész versenyt megnyerte, később pedig kiadott egy albumot is.