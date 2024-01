Linda Noskova nagy meglepetésre szombaton három szettben búcsúztatta a női világranglistát vezető Iga Swiateket az ausztrál nyílt teniszbajnokság harmadik fordulójában.

Az első helyen kiemelt lengyel játékos ugyan az első játszmát még megnyerte, utána viszont cseh riválisa egyenlített. A továbbjutást eldöntő harmadik felvonásban Noskova, aki korábban még 32 között sem szerepelt Grand Slam-tornán, kétszer is brékelőnybe került, Swiatek elsőre még egyenlíteni tudott, másodjára már nem, így közel két és fél órás csatában alulmaradt.

A női mezőnyben további két GS-tornagyőztes játékos is kiesett: az amerikai Sloane Stephenst, a US Open 2017-es bajnokát az orosz Anna Kalinszkaja, míg a 2017-es Roland Garros lett győztesét, Jelena Ostapenkót a fehérorosz Viktorija Azarenka búcsúztatta, utóbbi 2012-ben és 2013-ban megnyerte az Australian Opent. Az ukrán Dajana Jasztremszka és a francia Oceane Dodin személyében pedig két olyan teniszező is bejutott a nyolcaddöntőbe, akik a világranglistán a 93. és a 95. helyen állnak.

A férfiaknál is voltak meglepetések, de a nagy esélyesek között számon tartott spanyol Carlos Alcaraz és az orosz Danyiil Medvegyev könnyedén győzött: előbbi kínai ellenfele a harmadik játszma elején feladta a küzdelmet, míg utóbbi három szettben tudott nyerni a kanadai Felix Auger-Aliassime ellen. Kiesett viszont a 11. helyen kiemelt norvég Casper Ruud és a tizenharmadikként rangsorolt bolgár Grigor Dimitrov, előbbit a brit Cameron Norrie, utóbbit a portugál Nuno Borges verte. A szerb Miomir Kecmanovic pedig a negyedik szettben két mérkőzéslabdát hárítva öt játszmában múlta felül a 14. helyen kiemelt amerikai Tommy Pault.



A legnagyobb szenzáció mégis Arthur Cazaux 16 közé jutása, mivel a világranglistán 122. francia játékos mindössze hét gémet vesztett a 28. helyen kiemelt holland riválisa, Tallon Griekspoor ellen. Cazaux a melbourne-i torna előtt még sosem nyert meccset Grand Slam-tornán, most pedig már hármat is sikerrel vett.

Eredmények:

férfiak, 3. forduló (a 16 közé jutásért):

Alcaraz (spanyol, 2.) - Sang Csün-cseng (kínai) 6:1, 6:1, 1:0-nál Sang feladta

Medvegyev (orosz, 3.) - Auger-Aliassime (kanadai, 27.) 6:3, 6:4, 6:3

Hurkacz (lengyel, 9.)-Humbert (francia, 21.) 3:6, 6:1, 7:6 (7-4), 6:3

Norrie (brit, 19.)-Ruud (norvég, 11.) 6:4, 6:7 (7-9), 6:4, 6:3

Borges (portugál)-Dimitrov (bolgár, 13.) 6:7 (3-7), 6:4, 6:2, 7:6 (8-6)

Kecmanovic (szerb)-Paul (amerikai, 14.) 6:4, 3:6, 2:6, 7:6 (9-7), 6:0

Cazaux (francia)-Griekspoor (holland, 28.) 6:3, 6:3, 6:1

nők, 3. forduló (a 16 közé jutásért):

Noskova (cseh)-Swiatek (lengyel, 1.) 3:6, 6:3, 6:4

Azarenka (fehérorosz, 18.)-Ostapenko (lett, 11.) 6:1, 7:5

Cseng Csin-ven (kínai, 12.) - Vang Ja-fan (kínai) 6:4, 2:6, 7:6 (10-8)

Szvitolina (ukrán, 19.)-Golubic (svájci) 6:2, 6:3

Paolini (olasz, 26.)-Blinkova (orosz) 7:6 (7-1), 6:4

Jasztremszka (ukrán)-Navarro (amerikai, 27.) 6:2, 2:6, 6:1

Kalinszkaja (orosz)-Stephens (amerikai) 6:7 (8-10), 6:1, 6:4

Dodin (francia)-Burel (francia) 6:2, 6:4