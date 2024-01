Megszólalt edzője Milák Kristóffal kapcsolatban

Virth Balázs, többek között Milák Kristóf edzője, edzőtáborba utazott a tanítványaival a dohai világbajnokság előtt, de mint kiderült, az olimpiai bajnok úszó nem tartott a csapattal és továbbra sem tudnak róla semmi újat.

Milák Kristóf nem utazik

Többek között Virth Balázs, valamint tanítványai közül Kapás Boglárka és Márton Richárd is Dubaiba repült szombaton, de Milák Kristóf nem volt ott a többiekkel ezúttal sem. A küldöttség három hét edzőtábor után megy majd a dohai világbajnokságra - írja a Nemzeti Sport.

„Zala Gyuri jön velünk, Milák Kristóf viszont nem" - monda Virth Balázs, ami azért érdekes, mert korábban arról szóltak a hírek, hogy Zalával már elkezdte az erőnléti edzéseket Milák Kristóf, de a hírek szerint továbbra sem jelentkezett edzőjénél.

„Sós Csaba kapitány már decemberben is jelezte, hogy Kapás Boglárkára számít a négyszer kétszázas gyorsváltóban, ezzel együtt pedig megkapja a lehetőséget arra is, hogy egyéni számban induljon a vébén. És ha már ott van, a kétszáz pillangó mellett négyszáz vegyesen is rajtkőre lép. Bogival továbbra is az áprilisi magyar bajnokságra készülünk, s arra, hogy ott megússza az A-szintet, de ez nem jelenti azt, hogy Dohának az esélytelenek nyugalmával vágunk neki.

Itthon is készülnek

A mester csoportjában a dohai indulók mellett ott van még Verrasztó Dávid és Zombori Gábor is, velük a héten a 70. születésnapját betöltő Kovácshegyi Ferenc dolgozik majd a Duna Arénában.

A Virth-csoport mellett Kovács Ottó vezetésével Késely Ajna és Holló Balázs is Dubai felé veszi szombaton az irányt, akárcsak másik két BVSC-úszó, így Kovács Benedek és Németh Nándor is. A csapat délelőttönként nyitott medencében edz, a délutáni-esti foglalkozásokat pedig a 2010-es rövid pályás világbajnokság helyszínén vezénylik majd a versenyzőknek az edzők.