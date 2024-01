A jeges pokolból indulva érne fel a világ tetejére a mádi óriás

Az alapozás végéhez közeledve kirobbanó formában érzi magát Juhász Péter, négyszeres egyéni magyar bajnok erősember. Mád büszkesége rendkívüli versenyszezonra készül, februárban Finnországban jeges megmérettetés vár rá a Strongman Champions League-ben (SCL), majd áprilisban hazai közönség előtt szerepelhet a patinás sorozatban. Mindez ráadásul újdonsült édesapaként...

Juhász Péter rendkívül eredményes idényt zárt 2023-ban: egyéniben és párosban is az ország legjobbja lett, a többi között megnyerve a közép-európai versenysorozattá bővített Prémium Strongman League (PSL) első kiírását. A Bajnokok Ligájában is döntőig verekedte magát – sorozatban már másodszor, és ha ott nem jön egy kisebb sérülés, ki tudja, talán a karriercsúcsot jelentő 2022-es 6. helyet is képes lett volna megdönteni.

Az újdonsült édesapának – fia, ifjabb Juhász Péter január 9-én jött napvilágra – a 2024-es szezonra sem lettek kisebbek a céljai. Mint meséli, az apasággal járó plusz teendők és kihívások egyáltalán nem hátráltatják a versenyfelkészülésben, sőt, leginkább extra erőt adnak neki.

„Az elmúlt tíz napról tudok nyilatkozni: nagyon jó gyerek, eszik, alszik, nincs sírás, semmilyen sztárallűr. Ha ilyen marad, nagyon jó lesz. Éjszakánként általában egyszer kel fel, ilyenkor együtt tisztába tesszük, feleségem megeteti, utána neki is jó az alvókája, nekünk is, így tudok pihenni, amennyit kell. Tűzoltóként 24/48-as munkarendben dolgozom, így egy munkanap után kettőt otthon tudok tölteni. A délutáni alvás mondhatni a családi életünk szerves része volt eddig is, ilyenkor lehet pótolni az éjszaka kimaradt időt. Remélem, innentől hárman fogunk nagyokat aludni délutánonként és akkor semmi gond nem lesz a jövőben sem."

A mádi klasszis elárulta, már-már önmagát is megdöbbentette, mennyire jó formában várja a szezonkezdetet az edzéseken nyújtott teljesítménye alapján.

„Számomra is kicsit meglepő, hol tartok jelenleg. Kialakult az a szokásom, hogy mindig az előző év hasonló időszakához mérem magam, és azt mondhatom, talán sosem volt még ilyen alaperőm. Nem is igazán tudom, mi történt, voltak apróbb módosítások a felkészülésemben, de azt gondoltam, ezeknek nem lesz nagy jelentőségük. Hogy mégis erről van-e szó, vagy kicsit érettebb lett a testem – hallottam többektől, hogy harminc év felett szintet tud még ugrani az ember, én pedig szeptemberben töltöttem a harmincat – azt egyelőre nem tudom. Mindenesetre olyan erőállapotban érzem magamat, mint tavaly a szezon közepén. Ha erre még rá tudom tenni azt a nagyjából húsz százalék pluszt, ami a top formát szokta nálam jelenteni év elejéhez képest, akkor nagyon pozitív év állhat előttem."

Megjegyezte, bár a teljes versenynaptára még nem állt össze, a szezonrajt már biztos: február 24-25-én az SCL finnországi duplafordulójában, a joensuui Iceman challenge-en lesz jelenése.

Tudni kell, napközben most olyan mínusz 25-30 fok van arrafelé, így még különlegesebb kihívásnak ígérkezik ez a nyolc versenyszámos forduló. Néztem a nevezési listát, ismét sikerült elég komoly gárdát összerakni. Új-Zélandtól az Egyesült Államokig mindenhonnan jönnek majd. Kíváncsi vagyok, magára az élményre is, mert nagyon szeretem a havas tájat, Finnországot pedig még nem láttam hóban. Tényleg izgatottan várom!"

Április utolsó hétvégéjén Magyarország is vendégül látja a világ legjobb erősembereit, amire szintén komoly várakozással tekint a négyszeres egyéni magyar bajnok.