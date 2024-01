"Szakadozott a wifi, nem tudtam aludni" - meglepő vallomást tett a botrányhős teniszező Roger Federerről

A botrányairól is elhíresült ausztrál sztárteniszező, az idei Australian Openen szakértőként tevékenykedő Nick Kyrgios meglepő történetet mesélt minden idők egyik legnagyobb játékosáról, Roger Federerről.

A 28 éves teniszező korábban kapott egy meghívást Roger Federertől, így testközelből tanulmányozhatta, miként készül a mérkőzésekre a 20-szoros Grand Slam-győztes világsztár. Kyrgios egy hétig edzhetett együtt a 2022-ben visszavonult svájci klasszissal, és teljesen lenyűgözte az a kemény és fegyelmezett munka, amit minden idők egyik legjobb teniszezője végzett.

Nick Kyrgios álmatlanul forgolódott

"Olyan gyakorlatokat csinált, amikre a pályán is szüksége lehetett, például gyakorolta a nyeséseket. Nem gondoltam volna, hogy neki bármin is dolgoznia kell, ő mégis azon volt, hogy jobbá váljon" - mondta Kyrgios, aki azt is elárulta, hogy voltak olyan pillanatai az utazásnak, amitől ledöbbent.