A nemzetközi szövetség elnökét lenyűgözte, amit Magyarországon látott

Fantasztikus kezdeményezésnek, követendő példának tartja Husszein el-Musszalam, a vizes sportokat tömörítő nemzetközi szövetség, a World Aquatics (AQUA) kuvaiti elnöke az Úszó Nemzet Programot. Erről személyes látogatása után beszélt a Hír TV-nek a BVSC uszodájában.

A 2021 szeptemberében elindított Úszó Nemzet Program elsődleges célja nem az élsportolók nevelése, hanem az, hogy az általános iskola harmadik osztályig minden magyar gyermek tanuljon meg biztonságosan úszni az életkörülményeitől függetlenül.Három éve négy uszodával indult a program, tavaly év végén viszont már 42 helyszínen zajlott a MÚSZ és a Testnevelési Egyetem szakmai felügyelete mellett zajló nagyszabású úszásoktatás, így már mintegy 40 ezer gyermek tanul úszni óvodai és iskolai keretek között, akkreditált szakemberek vezetésével – írta meg a Magyar Nemzet.

Lenyűgözte az AQUA elnökét az Úszó Nemzet Program

A program sikerességéről győződhetett meg Husszein el-Musszalam is, aki a BVSC uszodájában zajló egyik oktatást látogatta meg, és Wladár Sándorral, a Magyar Úszószövetség (MÚSZ) elnökével is találkozott. Ez egy fantasztikus program, aminek köszönhetően minden magyar gyermek meg tud tanulni úszni. Ilyen stratégiára van szükség nemzetközi szinten is, köszönettel tartozunk a magyar szövetségnek. A víz nagyon fontos az életben, az úszás egy életre szól" – mondta az AQUA elnöke.

Wladár Sándor, a MÚSZ elnöke hangsúlyozta, hogy az Úszó Nemzet Program nem működhetne az állami támogatás nélkül.

„Ebből fedezzük a sapka, nadrág, szemüveg, deszka és a további felszerelések beszerzését. Ez azt jelenti, hogy 130 ezer tételt kell egyenként szétválogatni és eljuttatni a célállomásig. Megéri, erről mindig meggyőződök, amikor látom a gyerekeket a vízben."

Az AQUA középpontja Budapestre költözik

Husszein el-Musszalam magyarországi látogatása arra is jó alkalom volt, hogy a sportvezetők egyeztessenek, az AQUA új, Budapestre tervezett székházáról és a hozzá tartozó tudásközpontról, sportkomplexumról, amelyeknek az átadását 2026 végére, a költözést pedig 2027-re tervezik.