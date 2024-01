A világklasszis barátja után Mikaela Shiffrint is mentőhelikopter vitte el a szörnyű bukása után - videó

A alpesi sí világkupa-sorozat keretein belül rendezett Cortina d'Ampezzó-i női lesiklás során bukott és súlyosnak tűnő sérülést szenvedett az olimpiai- és világbajnok Mikaela Shiffrin.

A 2026-os téli olimpia helyszínéül szolgáló Cortina d'Ampezzó-i lejtőn többen is buktak a pénteki lesiklóverseny elején, és köztük volt a rekordnak számító 95 világkupafutam-győzelemmel rendelkező Mikaela Shiffrin is. A 28 éves amerikai síelő egy nehéz kanyar előtt elveszítette az egyensúlyát, majd nagy sebességgel és sikoltással vágódott a védőhálóba. Végül néhány perc elteltével talpra tudott állni, de a minden bizonnyal sérült térdével csak másokra támaszkodva, sántikálva tudott lépegetni, így mentőhelikopterre is szükség volt.

La reine Shiffrin est touchée : victime d'une chute, l'Américaine se relève après de longues minutes et semble blessée au genou gauche.



Suivez la descente de Cortina d'Ampezzo sur Eurosport #ChaletClubhttps://t.co/BpLHyGNC7Dpic.twitter.com/K4kCcub5Mj — Eurosport France (@Eurosport_FR) January 26, 2024

Kilde után Shiffrin is megsérült

Néhány héttel ezelőtt többek között a kétszeres olimpiai- és hétszeres világbajnok Shiffrin barátja, Aleksander Aamodt Kilde is hasonlóan járt Wengenben, őt is mentőhelikopter szállította el, és a teljes idényt ki kell hagynia.

A lesiklást végül az osztrák Stephanie Venier nyerte a svájci Lara Gut-Behrami előtt, míg harmadikként hármas holtversenyben az olasz Sofia Goggia, a kanadai Valerie Grenier és az osztrák Christina Ager zárt.

Shiffrin a kiesése ellenére továbbra is vezeti az összetett világkupát, és amennyiben a sérülése miatt esetleg ki is kell hagynia a szezon hátralévő részét, úgy sem kizárt, hogy hatodszorra is megnyeri a nagy kristálygömböt. A nagy rivális Petra Vlhová ugyanis szintén megsérült, míg Lara Gut-Behrami előtt 340 pont az előnye az összetettben úgy, hogy a szezon felén már túl vannak.