Bombameglepetés: Djokovicsot megalázták, hat éve nem történt vele ilyen

Az Australian Open elődöntőjében Jannik Sinner óriási meglepetésre 3-1-re legyőzte a címvédő Novak Djokovicsot, aki hat év után először veszített meccset Melbourne-ben.

Novak Djokovicsot megállították

Az olasz játékos elképesztő formában kezdte az elődöntőt, az első két szettet 6:1-re és 6:2-re nyerte meg, totálisan irányítva a mérkőzést a szenvedő szerb sztár ellen. A harmadik játszma kőkemény küzdelmet hozott, a világelső 6:6 után rövidítésben kerekedett felül riválisán, azonban a feltámadás elmaradt, mert a negyedik szett negyedik játékában nagy fordulat következett be. Djokovics adogatóként már 40-0-re vezetett ekkor, azonban Sinner zsinórban öt pontot szerezve ismét brékelt,3:1-re elhúzott, innen pedig már nem engedte ki a kezéből a meccset - számolt be róla a Magyar Nemzet.

Djokovics legutóbb a 2018-as nyolcaddöntőben szenvedett vereséget az AO-n - elődöntőben sosem maradt alul -, a dél-koreai Csang Hje Ontól, azóta sorozatban 33 meccset nyert meg. Pénteki kiesése egyben azt is jelenti, hogy tovább kell várnia pályafutása 25. Grand Slam-diadalára. Sinner továbbra is remek formában játszik a szerb klasszis ellen, néhány hónapon belül harmadszor is legyőzte Djokovicsot.

Eredmény, elődöntő:

férfiak:

Sinner (olasz, 4.)-Djokovic (szerb, 1.) 6:1, 6:2, 6:7 (6-8), 6:3