Babos Tímea társa minden idők legidősebb férfi Grand Slam-győztese lett

Az indiai Rohan Bopanna lett minden idők legidősebb Grand Slam-tornagyőztes férfi teniszezője, miután szombaton az ausztrál Matthew Ebdennel az oldalán megnyerte az ausztrál nyílt teniszbajnokságot.

A 43 éves Bopanna és a 36 éves Ebden 7:6 (7-0), 7:5-re múlta felül a Simone Bolelli és Andrea Vavassori alkotta olasz párost, ezzel a sikerrel pedig hétfőn várhatóan a páros világranglista élére kerülnek.

Bopanna úgy véli, hosszú pályafutásának titka a sikeres regenerációban és abban rejlik, hogy elfogadta: a teste már más felkészülést igényel, mint korábban.

Már az első naptól kezdve, hogy megérkeztem Adelaide-be, egészen tegnapig minden egyes nap jégfürdőt vettem. Szerintem ez a legjobb regenerációs mód számomra, ami tényleg segít a gyulladások leküzdésében" - mondta a meccset követően Bopanna, aki jelenleg élete legjobb formájában érzi magát, és azt is elárulta, hogy már egyáltalán nem végez konditermi edzést, helyette sokat jógázik és minden reggel meditálással indítja a napot.



Bopanna és Ebden kettőse tavaly állt össze és Wimbledonban az elődöntőig menetelt, majd a US Openen fináléba jutott - de három szettben kikapott az amerikai-brit Rajeev Ram, Joe Salisbury párostól -, és most először sikerült együtt GS-tornát nyernie, ami egyben Bopanna karrierjének legnagyobb sikere.

"Addig, amíg élvezem és a legjobb játékomat tudom nyújtani, nincs oka annak, hogy abbahagyjam" - hangsúlyozta Bopanna.



A sportág legidősebb GS-tornagyőztesa Martina Navratilova, a prágai születésű amerikai teniszező 2006-ban 49 évesen és 10 hónaposan nyerte meg vegyes párosban a US Opent.

Bopanna 2018-ban, vegyes párosban döntőt játszott Babos Tímea oldalán az Australian Openen. A magyar teniszezővel együtt idén is indultak volna Melbourne-ben, de az indiai visszalépett a vegyestől.