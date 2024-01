Ütötték, verték, kínozták az olimpiára készülő lovakat

A 46 éves dán milliomos, Andreas Helgstrand korábban olimpiai bronzérmet nyert a dán díjlovagló csapat tagjaként a 2008-as pekingi olimpián. Helgstrand a versenyzés mellett lótartással és az állatok eladásával is foglalkozott. Most egy oknyomozó riportfilm lerántotta a leplet a dán rettenetes üzelmeiről.

Ütötték, verték, kínozták a lovakat

A nemzetközi lovasvilágot teljesen felkavarta egy dán oknyomozó dokumentumfilm, amely a dán Andreas Helgstrand lókiképzésének és az állatokkal való bánásmódjának titkos, eddig nem ismert részleteit mutatta be.

A filmet a dán TV2 készítette. Az ebben megszólaló, névtelenséget kérő dán lovas a következőket mondta: Volt, hogy a lovakat több mint félórán keresztül bántalmazták. Többször megkorbácsolták, ezek a verések egyértelmű nyomokat hagytak maguk után."

Lóápolónak álcázta magát a riporter

A nyilatkozó lovas nem merte elárulni a nevét, mert a világ egyik legkiemelkedőbb díjlovagló-képző és értékesítő központjában, a dániai Helgstrand Dressage-ben dolgozott. Amelynek tulajdonosa a milliárdos Andreas Helgstrand. Más alkalmazottakhoz hasonlóan neki is alá kellett írnia egy titoktartási nyilatkozatot, amely megtiltotta, hogy a céges ügyekről beszéljen.

Az a riporter, aki ezt a filmet elkészítette, lóápolónak jelentkezett a céghez és fel is vették. Így került közel az állatokhoz és így látta, mi folyik az istállókban. Amikor elkészült a film, Helgstrand hosszú jogi csatározásokba kezdett, azaz bíróság útján megpróbálta megakadályozni a dokumentumfilm megjelenését. Nem járt sikerrel.

Szörnyen szenvedtek a lovak

A filmben rejtett kamerával mutatták be, hogyan sértik fel a lovak bőrét a sarkantyúk. A lovak folyamatos nyáladzástól vérző sebek keletkeztek a szájukon. Az oldalsó bőr az ostorcsapásoktól megduzzadt, és a sebek nem gyógyulnak be. Amikor potenciális lóvásárlók érkeznek a céghez, a sarkantyúk nyomait cipőfűzővel kellett eltakarni. Ha a lovakat gyorsan be lehet törni, meg lehet nekik tanítani a díjlovaglás különféle elemeit, akkor az állatok drágán adhatóak el. Azt mondják, hogy a lovak kínzásának hátterében a pénz áll. A Helgstrand Dressage több mint 800 lovat gondoz világszerte. Andreas Helgstrand milliomos lett cégével. Lovakat adott el a világ számos legjobb lovasának.

Andreas Helgstrand A 46 éves dán versenyző és istállótulajdonos milliomos lett a lovak eladásából. Ő a Helgstrand Dressage alapítója és vezérigazgatója. A világ egyik legjelentősebb díjlovaglója lókereskedőként, trénerként és rendezvényszervezőként is dolgozott. Többek között a dán díjlovagló csapattal bronzérmet nyert a 2008-as pekingi olimpián.

A dokumentumfilmben az egykori istállómester, Silje Smevik azt mondja, hogy Andreas Helgstrand minél több lovat szeretne minél gyorsabban eladni.

A dán milliomos nem lehet ott a párizsi olimpián

A filmből kiderült, hogy nem a mostani az első alkalom, hogy Andreas Helgstrandot a lovak kínzásával vádolják meg. A lovakat egy meghatározott állapotban adják el. Ha a vevő később hiányosságokat észlel a ló alapképzésében, azt már nehéz bizonyítani" - nyilatkozta Silje Smevik.

Helgstrandot 2022-ben és 2023-ban kétszer is kizárták nemzetközi versenyeken, mert lovának vérzett a szája. A lovas nem tett semmit a szenvedő állattal. 2023-ban Helgstrandtól utólag elvették a dán bajnokság bronzérmét, mert kiderült, hogy a versenyben szereplő lovát begyógyszerezte. A dokumentumfilm hatására a Dán Lovas Szövetség 2024 végéig felfüggesztette Andreas Helgstrand versenyzési engedélyét. Ez azt jelenti, hogy a lovas a párizsi olimpián sem lehet ott.

Iszonyatos pénzek mozognak ebben a sportban is

2018-ban történelmet írt egy kétéves mén azon a hannoveri árverésen, amelyen 2.010.000 euróért (több mint 700 millió forint) kelt el. A ló új tulajdonosa Andreas Helgstrand volt, aki a norvég Kristin Andresen orra elől majdnem egy órás licitben halászta el a 2016-os születésű lovat.