Hulk a kolosszus ellen, avagy ilyen volt a magyar erőemberek összecsapása az edzőteremben - videó

Együtt edzett két magyar izomember a sárbogárdi Baxtore Gym gumiszőnyegén. Juhász Péter a mádi kolosszus strongman, valamint Füstös Tamás a szegedi Hulk, aki tavaly IFBB Pro profi kártyát nyert testépítésben, viccelődve ugyan, de azért komoly munkára fogták egymást. És kiderült az is, hogy milyen volt Juhász Péter számára a találkozás a testépítők talán legnagyobb legendájával.

Füstös Tamás és Juhász Péter a brutális súlyok megmozgatása közben-után mesélte el, milyen volt a közös edzés. Utóbbi a saját élményeiről is mesélt, felelevenítve az Arnold Schwarzeneggerrel való találkozást.

"Alapvetően az volt a cél amikor eldöntöttem, hogy szeretnék indulni a World Strongest Firefighter versenyen, hogy mivel tudtam, hogy ő ott lesz konkrétan a versenyünkön és a döntőn személyesen is meg szokott jelenni, ezért nem volt más cél, mint hogy bejussak a 10-be. Első körben ez nem is tűnt olyan nagy feladatnak, de amikor az elődöntőnél megláttam, hogy 73-an vagyunk akkor azért mégiscsak elgondolkoztam - mesélte a tavaly márciusi, de még mondhatni mindig friss élményeit Juhász.

"Másnap jött a jó hír, hogy Arnold Schwarzenegger meghívott minket egy közös reggelire az eseménynek otthont adó hotel éttermébe. Ott akkor azt mondták, hogy nem lehet kérni közös képet aztán mégiscsak volt egy olyan kis szerencsém, egy magyar barátjának köszönhetően, hogy sikerült vele képet csinálni - ecsetelte Juhász Péter, aki megemlítette azt is, hogy biztos abban, hogy nagyon sokan cserélnének vele.

"Először egyáltalán nem volt tervben az, hogy én profi testépítővé váljak" - kezdte egy meglepő vallomással Füstös Tamás, aki a Prémium Média & Sport Management támogatásával idén ismételten stabil tagja lesz a nemzetközi testépítő versenyeknek. Elmondása szerint előbb jött egy lehetőség, amivel meg tudta próbálni a kártya megszerzését, és tavaly év vége óta, vagyis, amikor sikerült megszereznie az IFBB Pro kártyáját, kinyílt a világ és új irányokban indult el az élete.

"Így már tényleg az összes napomat reggeltől estig ennek kell szentelnem. Ilyen egy profi karrier, ez van az első helyen. Az idei év mindenképpen a fejlődésről fog szólni, hogy egy év alatt odaérjek a profi ligához. Nagyon fontos a debüt, ezalatt már szeretnék egy jó eredményt elérni, nem feltétlen a legjobbat, de mindenképpen olyat, hogy tudjanak számolni velem - fogalmazta meg terveit Füstös Tamás, aki még hozzátette, hogy a 2024-es éve a fejlődésről fog szólni, hogy 2025-ben az amatőr ligából felfejlődjön a profik közé.

A közös edzés során a partnerek egy teljes nyomó edzést végeztek el, ami érintette a mellizmot, a vállakat és a tricepszet. Később kiderült, hogy ez a testépítő edzésterve volt, így picit kedvezve magának egy komplett edzést meg tudott csinálni plusz motivációval.