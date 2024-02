Történelmi magyar siker: junior világbajnok lett és profivá vált a tehetséges sportoló

A 17 éves Révész Bulcsú 5-3-ra legyőzte a kínai Kong Csen-csit az albániai junior sznúker-világbajnokságon, ezzel a sportág történetének első magyar korosztályos világbajnoka lett, ráadásul Révész ezzel a sikerrel a következő két szezonra Tour-kártyát nyert, azaz a profi sznúkermezőny tagjává válik.

A vb-döntőig vezető úton Révész Bulcsú nyolcból nyolc meccset nyert meg 28-5-ös frémaránnyal, majd a pénteki fináléban egyetlen pillanatig sem volt hátrányban. A negyedik frémben Révész egy 130-as bréket is lökött, és végül 3-3 után az utolsó két frémet szorosan megnyerve lezárta a junior világbajnoki döntőt. A korábban már több korosztályos vb-érmet is nyert Révész tavaly megnyerte az U18-as Európa-bajnokságot, most pedig a juniorok között felért a világ tetejére is.

Profivá vált, a legjobbakkal mérkőzhet meg Révész Bulcsú

A 2007-ben, újév napján született tehetség már évek óta uralja a felnőtt országos bajnokságokat is, az albániai tornagyőzelemmel pedig nem csupán az első magyar korosztályos sznúkervilágbajnok lett, de első magyarként vált a profi mezőny tagjává is.

A Magyar Nemzet ugyanis kiemelte, hogy a vb-címmel együtt jár, hogy Révész a következő két szezonra Tour-kártyát nyert, azaz rendszeresen játszhat a sportág legjelentősebb tornáin – beteljesítve a tavaly kitűzött célját.

Révész Bulcsú 2023-ban már vett részt profi versenyen, hiszen az U18-as Eb-címnek köszönhetően a vb-selejtezőben is elindulhatott. Decemberben pedig az első televíziós meccsén is szerepelt a 17 éves magyar sznúkeres, a Shoot Outon a korábbi világbajnok Shaun Murphy győzte le őt egy maximum (147-es) brékkel. A junior vb-címnek köszönhetően viszont a közeljövőben szinte bizonyos, hogy további profi versenyeken láthatjuk majd Révész Bulcsút a képernyőn.

A junior-vb másik magyar résztvevője, Nagy Erik a csoportgyőzelme után a legjobb 32 között búcsúzott az albániai tornán.