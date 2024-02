Életveszélyes állapotban került kórházba a legendás magyar olimpiai bajnok

Kórházba került, a halál torkából tért vissza a magyar sport legendája, a 100. magyar olimpiai bajnok, Hegedűs Csaba.

Hegedűs Csaba, a Tuskirály, aki az 1971-es világbajnokságon úgy lett aranyérmes, hogy mindegyik ellenfelét két vállra fektetve győzte le (innen a becenév is), aki 1972-ben, a müncheni olimpián a magyar sport 100. olimpiai aranyérmét szerezte, ismét életveszélyes állapotba került – írja a Mandiner.

Nem ez volt az első eset, hiszen a müncheni diadalt követő évben súlyos autóbalesetet szenvedett, életveszélyesen megsérült, de két év után visszatért, és meg sem állt az Európa-bajnoki aranyéremig. Az azóta is megállás nélkül dolgozó szakember nemrég kórházba került.

Hegedüs Csaba a kazah nagykövet barátját látogatta meg, de nem érezte jól magát, ezért a találkozót követően a Hélia szálló felé vette az irányt.

„Úgy gondoltam, majd a forró vízben és a szaunában alaposan kikúrálom magamat. Annak rendje és módja szerint megérkeztem, az uszodában egy jót beszélgetve ki is elemeztük a magyar vízilabda helyzetét Horkai György barátommal, de miután továbbra is ramatyul éreztem magam, bementem a szaunába is. A jelenlévők elmondásából tudom, hogy rosszul lettem, összeestem, és a mentő egyből a Honvéd Kórházba szállított. Egy egynapos filmszakadás után, miután észhez tértem, az osztályvezető főorvos úr elmondta: agyi ödémát kaptam, amelyhez még társult egy orbánc is, amely köznapi nyelven a vérfertőzést jelenti. Egy baktérium támadta meg a testemet, de az is kiderült: a rossz közérzetemet elsősorban a 39,6 fokos lázam okozta" – mondta az olimpiai bajnok.

„Azt már a főorvos barátom könnybe lábadt szemmel tette hozzá: »Csabikám! Tudod, hogy ebbe az egészbe egy átlagember már az uszodában belehalt volna?! Csupán a kegyetlenül erős, vas szervezetednek köszönheted, hogy még élsz! Amikor behoztak téged ide, és megláttam, hogy milyen állapotban vagy, már lemondtam arról, hogy még ebben az életben beszélgetni tudunk egymással...«