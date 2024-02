Újabb remek eredményeket értek el az úszók a dohai világbajnokságon

Rasovszky Kristóf a negyedik, Betlehem Dávid pedig a hatodik helyen végzett a nyíltvízi úszók szerdai 5 kilométeres versenyében a dohai világbajnokságon, a nőknél Szimcsák Mira a 20., Olasz Anna a 33. helyen zárt ugyanebben a számban.

A körülmények előzetesen ezúttal is kedvezők voltak a magyaroknak, ugyanis némiképpen megélénkült a szél, így a hullámok is nagyobbak lettek. A 76 fős mezőnyre három 1660 méteres kör várt.

A rajt után a címvédő és olimpiai bajnok német Florian Wellbrock és az olasz Domenico Acerenza vezette a mezőnyt, de mögöttük Betlehem a harmadik, a 10 kilométeren világbajnok Rasovszky az ötödik helyen tempózott az első kör végén.

Betlehem nem sokkal a táv felénél az élre úszott, de elképesztően szoros volt a mezőny, az első és a hatodik között kevesebb mint két és fél másodperc volt a különbség. A befejező kört a magyarok közül Rasovszky - aki 2019-ben Kvangdzsuban megnyerte ezt a számot - kezdhette meg előnyösebb pozícióból, negyedikként vágott neki az utolsó bő másfél kilométernek, míg Betlehem ekkor hetedik volt.

Az utolsó 1000 méteren óriási csata kezdődött a szám legjobbjai között, megérkezett az olaszok klasszisa, Gregorio Paltrinieri, valamint ott voltak a franciák is. Az utolsó egyenes végén Rasovszky volt közelebb a dobogós helyezéshez, de Acerenza kiszorította őt, így végül öt századmásodperccel lemaradt a bronzról, míg Betlehem hatodik lett.

Kettős francia siker született, Logan Fontaine nyert Marc-Antonie Olivier és Acerenza előtt. Az első három között mindössze hét századmásodperc döntött.

"Az egész verseny nagyon sűrű volt, a franciákkal, az olaszokkal és a németekkel kemény csata alakult ki, de a végén még volt egy kis sebességem is, ez pedig jó jel a holnapi váltó előtt. Ott szerintem meglehet az érem, de persze nem lesz egyszerű" - értékelte az MTI-nek a verseny után Rasovszky. Hozzátette, a futam közben nagyon jól érezte magát, de nagyon nehéz volt úgy pozíciót találnia, hogy "nyugta legyen".

Betlehem Dávid kiemelte, ezúttal örül a helyezésének.

"Ez nagyon kemény volt, és egy picit még hideg is volt nekem a víz. Annak örülök, hogy végig ott voltama küzdelemben és a hajrában még sikerült előznöm is. Most örülök ennek a hatodik helynek" - fogalmazott a fiatal versenyző. - "Próbálom kivárni az időmet, hogy ne csak kopogtassak, hanem berúgjam az ajtót a mezőnyben, remélem, ez az Európa-bajnokságon vagy az olimpián megtörténik" - tette hozzá.

A női versenyben az már korábban eldőlt, hogy korábbi betegsége miatt Fábián Bettina ebben a számban nem indul, így tartalékként Olasz Anna lép a helyére. A harmincéves szegedi sportolónak ez így karrierje hetedik, egyben utolsó világbajnoki szereplése. Mellette a 20. születésnapját ezen a napon ünneplő Szimcsák Mira ugrott a vízbe, aki az olimpiai számban, 10 kilométeren a 26. lett szombaton. A körülmények ezúttal is hasonlóan voltak a dohai öbölben, kellemes hőmérséklet, enyhe szél és hullámzás, ez várt a 65 fős mezőnyre a három 1660 méteres körben.

A "sprintversenyen" a szám esélyesei - köztük a 10 kilométeren győztes holland Sharon van Rouwendaal és az amerikai Katie Grimes - rögtön nagy iramot kezdtek diktálni, az első kör végén Szimcsák a 15., Olasz a 25. helyen tempózott. A verseny képe a későbbiekben sem változott, az élmezőny tagjai nagy csatát vívtak, a két magyar félperces hátrányban volt a legjobbakkal szemben.

A számot végül nagy hajrában, a hollandok sztárja, van Rouwendaal nyerte, a tavaly Fukuokában 10 kilométeren második ausztrál Chelsea Gubecka és az olimpiai bajnoki címvédő, 5 kilométeren 2019-ben Kvangdzsuban és a 2022-ben Budapesten is győztes brazil Ana Marcela Cunha előtt.

A születésnapos Szimcsák Mira elmondta, ez a versenye valamivel jobban sikerült, mint a 10 kilométeres viadal.

"A helyezésem is jobb, szóval ennek nagyon örülök, de szerintem talán tudtam volna jobban is úszni. Óriási volt a küzdelem, verekedés, és ezúttal is megtörtént velem, hogy volt egy rossz fordulóm, ahol többen is átúsztak rajtam. Ekkorra maradtam le a vezetők bolyától és mi lettünk az üldözők. Innentől kezdve szerettem volna a lehető legjobbat kihozni a helyzetből és szerencsére sikerült az utolsó körben végig vezetnem ezt a csapatot." - nyilatkozott.

"Ennek a szezonnak, ugye, úgy mentem neki, hogy az utolsó lesz, szóval ez kérdés nélkül az utolsó világbajnokságon - mondta az MTI-nek Olasz Anna. - Egy héttel ezelőtt még úgy volt, nem fogok úszni, végül ezt az egészet ajándéknak fogtam fel, hiszen tisztában voltam vele, hogy nem vagyok csúcsformában. Úgy álltam, hozzá, hogy ez az utolsó világbajnoki versenyem, ki kell élveznem az egész hangulatát" .

A karrierje során egy egyéni (2015, Kazany, 25 km) és két csapat világbajnoki (2022, Budapest, 2023, Fukuoka) ezüstérmet szerzett Olasz Anna megjegyezte, még a mezőny közepén is óriási volt a harc a minél jobb helyezésekért.

"Ez lehet, hogy nem fog hiányozni, de azért a lehető legjobbamat akartam nyújtani. Viszont az is bennem volt, hogy ezt most szeretném kiélvezni" - tette hozzá.

Eredmények:

nyíltvízi úszás, férfi 5 km

1. Logan Fontaine (Franciaország) 51:29.3 perc

2. Marc-Antonie Olivier (Franciaország) 51:29.6

3. Domenico Acerenza (Olaszország) 51:30.0

4. RASOVSZKY KRISTÓF 51:30.5

5. Gregorio Paltrinieri (Olaszország) 51:31.7

6. BETLEHEM DÁVID 51:34.8

női 5 km

1. Sharon van Rouwendaal (Hollandia) 57:33.9 perc

2. Chelsea Gubecka (Ausztrália) 57:35.0

3. Ana Marcela Cunha (Brazília) 57:36.8

...20. SZIMCSÁK MIRA 59:00.6

...33. OLASZ ANNA 59:15.0