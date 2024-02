Rasovszky Kristóf szenzációs hajrájával világbajnoki bronzérmes lett a magyar csapat

A Fábián Bettina, Szimcsák Mira, Betlehem Dávid, Rasovszky Kristóf összeállítású magyar váltó bronzérmet nyert a nyíltvízi úszók csapatversenyében a dohai világbajnokságon.

A váltó záróembereként Rasovszky az 1500 méteres körben több mint félperces hátrányt ledolgozva hozta be a csapatot a dobogóra. A magyarok így két éremmel zárták a nyíltvízi küzdelmeket. Vasárnap Rasovszky az olimpiai számban, 10 kilométeren diadalmaskodott.

A dohai öbölben húsz ország válogatottja készült a négy kör megtételére. A szövetségi kapitányoknak ilyenkor lehetőségük van bármilyen sorrendben vízbe küldeniük az úszókat, Gellért Gábor a hagyományos megoldást választva a két női sportolóval kezdett. Az egyéni számok után előzetesen a magyar, a francia, az olasz és az ausztrál csapat volt a szám esélyese, hiszen a férfiaknál 10 kilométeren Rasovszky Kristóf nyert, a rövidebb távon kettős francia siker született, az olaszok mindenhol az élmezőnyben végeztek, az ausztráloknál pedig a női váltótagok nagyon erősek.

Rasovszky nagy hátrányból hozta vissza a dobogóra a magyar váltót

Elsőként a 19 esztendős Fábián Bettina ugrott vízbe, ezúttal Rasovszky sapkájában úszott. Tavaly a váltó tagjai Betlehemét használták. A legjobbak szinte mindig a két nő, majd a két férfi úszóval vágnak neki a viadalnak, ezek közül a csapatok közül az olaszok és az ausztrálok nagyon erősen kezdtek, az első versenyzőik negyedik és ötödik helyen váltottak, míg Fábián a 13. pozícióban indította csapattársát. A 20. születésnapját szerdán ünneplő Szimcsák tartotta a pozícióját, majd Betlehem 69 másodperces hátránnyal ugrott a vízbe. Az 5 kilométer hatodik helyezettje ugyan az ötödik pozícióba jött fel, de a befejezőember Rasovszkynak a harmadik helyen tempózó némethez képest is több mint fél perc volt a hátránya. Az élen az olaszok és az ausztrálok már befoghatatlannak tűntek.

Az olimpiai ezüstérmes klasszis végül előbb amerikai riválisát, majd egy őrületes hajrával a németet is meg tudta előzni, így a harmadik helyre hozta be az előző két világbajnokságon ezüstérmes csapatot.A számot végül elképesztő befutó után, célfotóval, két tizedmásodpernyi különbséggel az ausztrálok nyerték az olaszok előtt.

Így értékeltek a vb-bronzérmes magyar úszók

"Szerintem én talán még többet is úsztam, mint a többiek, hiszen egy kicsit szélebbre mentem, hogy nyugodtabb körülmények között tudjak tempózni, nem valakinek az oldalán - összegzett a hősiesen hajrázó Rasovszky. - Érmet akartunk szerezni, én pedig nekimentem. Tudtuk, hogy a németeknél az utolsó srác a leggyengébb, hiszen ifjúsági versenyző, az amerikaiakról viszont fogalmunk sem volt."

Betlehem Dávid csapattársához hasonlóan jó néhány riválisát maga mögé utasította, pedig nem volt könnyű dolga.

"Amikor vártam Mirára, és még mindig nem érkezett meg, megfordult a fejemben, hogy most nem lesz dobogó. Aztán folyamatosan mentem el az emberek mellett, és aztán még az amerikaiakon is tudtam hozni kicsit" - nyilatkozott a másik veszprémi úszó, aki külön "köszönetet mondott" a németek klasszisának, az olimpiai bajnok Florian Wellbrocknak. Örülök, hogy ő nem talál motivációt ebben a váltóban, innen is köszönjük neki."

Szimcsák Mira elmondta, ez volt a legjobb úszása a három közül ezen a világbajnokságon, ennek ellenére nem gondolta volna, hogy a fiúk ekkora hátrányt képesek lesznek majd ledolgozni.

Fábián Bettina kiemelte, az volt a cél, hogy az élbolyban maradjon. "Sajnos ez nem sikerült, ami miatt dühös is vagyok. Viszont maximálisan mindent kiadtam magamból, ennyi volt bennem, a fiúk előtt pedig le a kalappal" - mondta.

Eredmények:

nyíltvízi úszás, csapatverseny, 6 km:

világbajnok: Ausztrália (Moesha Johson, Chelsea Gubecka, Nicholas Sloman, Kyle Lee) 1:03:28.0 óra

2. Olaszország (Giulia Gabbrielleschi, Arianna Bridi, Gregorio Paltrinieri, Domenico Acerenza) 1:03.28.2

3. MAGYARORSZÁG (Szimcsák Mira, Fábián Bettina, Betlehem Dávid, Rasovszky Kristóf) 1:04:06.8