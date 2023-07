Itt nézheti élőben a LEC 2023-as nyári szezon harmadik csoportkörös napját!

Folytatódik a LEC 2023-as nyári szezonjának csoportköre. Az első két kör után a mai napon négy csapat harcolhat a rájátszásért. Először az EXCEL Esports és az SK Gaming, majd a téli LEC-bajnok G2 Esports és a Team BDS csapata csaphat össze egy hatalmas párbajban. A tét hatalmas, ugyanis az SK és az XL is a Season Finalsért harcol, míg a G2 és a BDS már ott van az utolsó szakaszban, de nekik presztízskérdéssé vált, hogy meg tudják-e nyerni a nyári szezont. Mint ahogy mindig, most is igazán parázs mérkőzésekre van kilátás, az izgalom és a magas színvonal pedig ezúttal is garantált!