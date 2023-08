Itt nézheti élőben az EMEA Masters csoportmérkőzéseit

Folytatódik a 2023-as nyári EMEA Masters csoportköre, ahol 16 együttes harcol a továbbjutásért. Csak a csoportok első két helyezettje kvalifikálja magát a rájátszásba, a többiek számára tulajdonképpen befejeződik az idei év. A csoportkörös küzdelmek második napján ismét hat csatát láthatnak a nézők, a legnagyobb esélyesek közül többek között a Unicorns of Love Sexy Edition, a Team GO és a Movistar Riders is érdekelt lesz, vagyis az izgalom és a magas színvonal ezúttal is garantált! Kövesse élőben az Origón!